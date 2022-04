Miguel Bosé reacciona al fichaje de su ex, Nacho Palau, por 'Supervivientes'. Como DIEZ MINUTOS les adelantó en EXCLUSIVA, el escultor viajará a Honduras para participar en el reality de supervivencia. Tras su confirmación por parte de Mediaset, el valenciano, muy emocionado y agradecido, ofreció sus primeras palabras. "Ya es oficial! soy el primer concursante confirmado para #supervivientes2022. Muchas gracias de corazón, por todos vuestros mensajes de apoyo… Y ahora concursar !!!", escribió en sus redes sociales junto a la imagen distribuida por Telecinco. Dale al play para conocer esta historia.

Tras la confirmación de la participación de Nacho Palau en el reality estrella de Mediaset, el programa 'Viva la vida' quiso ponerse en contacto con Miguel Bosé para conocer qué le había parecido el fichaje de su ex por el programa. La ex pareja mantuvo una relación sentimental durante 26 años y tuvieron cuatro hijos. En la actualidad, se encuentran inmersos en una batalla legal para que se reconozca la filiación de derecho de los pequeños Diego y Tadeo, hijos biológicos de Miguel, e Ivo y Telmo, hijos biológicos de Nacho, porque el objetivo del valenciano es que los cuatro niños crezcan juntos. Lola, la madre de Nacho, ha cargado públicamente contra el cantante pero ¿qué piensa él del próximo viaje de Palau a Honduras? Descubre la vida de Miguel Bosé en imágenes.

Gtres

El programa de Telecinco se puso en contacto telefónico con Miguel Bosé y, tras anunciar que llamaban desde España, Telecinco y por qué querían hablar con él, el cantante fue tajante. "Te pido un favor, que deje de llamar a este numero, de molestar en este número que es privado. Espero que no vuelva usted jamás a llamar, no se atreva, no se atreva...No se atreva", fueron sus duras palabras. Repasamos todos los ganadores de la historia de 'Supervivientes'.

Miguel no es el único de la familia Bosé que ha reaccionado. Su sobrino Olfo, que participó en el reality, no le augura un buen concurso a Nacho Palau. "Yo creo que no va a durar más de tres semanas y además él está muy ligado a su familia, a sus hijos con lo cual, a la primera de cambio, estoy convencido de que la debilidad va a poder con él", afirmaba.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io