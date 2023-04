En agosto de 2022, Nacho Palau, ex del cantante, confesó que tenía cáncer de pulmón. El escultor contó en 'Déjate querer' cómo le habló de su diagnóstico a su ex. "La primera llamada fue muy emotiva. Me dijo que estaba ahí, que no me preocupara. Que me cuidara y alimentara bien y que no me preocupara de nada más", dijo el valenciano. Además, Bosé también habló sobre su ex en su reaparición en la feria Arco.