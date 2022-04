Ha sido un fin de semana complicado para Miguel Frigenti. El colaborador subía a sus redes unos stories desde el hospital y sus seguidores se asustaban por mucho por él. El exconcursante de 'Secret Story', aún convaleciente, ha querido dar todas las explicaciones por sus redes sociales ya que la preocupación entre sus fans ha sido una locura. Como buen influencer, el joven contaba que ha sufrido una muy dolorida infección, que no era grave pero sí que muy incómoda por lo que no ha dudado en acudir a los profesionales.

Miguel Frigenti padece pielonefritis aguda, una infección en la uretra que afecta principalmente a los riñones. Esta infección puede derivar en diversas dolencias y su origen también puede venir por diferentes motivos. "Tengo pielonefritis aguda. Me duele toda la zona del riñón derecho y me están poniendo antibiótico para la infección y calmantes para el dolor. Este es el colofón a una semana de mierda. Debería haber mejorado algo desde esta mañana pero he ido a peor. No podía ni estar tumbado en la cama del dolor que sentía por la parte baja de la espada. Espero mejorar", comentaba el colaborador de 'Sálvame' para sus más de 195.000 seguidores.

Por no habérsela tratado a tiempo o simplemente porque a veces por las defensas bajas hace que las enfermedades empeoren, la infección fue a más derivando en lumbociatalgia aguda, un dolor que se produce en la zona baja de la espalda y que tiende a irse también hacía las piernas, la cadera y el glúteo. En los casos más extremos, puede afectar al nervio ciático y ocasionar limitaciones funcionales. Aún a pesar del contratiempo, si Frigenti sigue con mucha constancia las recomendaciones de lo médicos, pronto se reincorporará al trabajo y llevará su vida normal.

