Este pasado martes 5 de abril fue el cumpleaños de Marta Riesco, y aunque la joven ha sufrido hoy una mala resaca debido a los malos comentarios sobre ella en 'Sálvame', también ha recibido muchas sorpresas. No solo su novio, Antonio David Flores, le ha amenizado el día de cumpleaños con un ramo de flores precioso, sino que la periodista ha recibido muchas felicitaciones. En concreto a Marta Riesco le ha felicitado una persona que ni se imaginaba.

Belén Esteban ha dado su opinión sobre toda la actualidad que está generando la reportera: "Eres periodista, sí. Pero ella está encantada con toda esta situación. La manera que tenía de posar con los fotógrafos, la pose", contaba. La de Paracuello también ofrecía otra información que dejaba a todos un poco descolocados: "Yo te puedo decir que Rocío Flores ha felicitado a Marta Riesco por su cumpleaños. "Ahora sí que no entiendo nada".

"Ese WhatsApp lo han visto, ella ha querido que lo vieran. Me han dicho que la felicitó. Y el viernes, la fiesta que va a dar va a ir Antonio David con ella", ha continuado explicando la colaboradora de 'Sálvame'.

La relación de la periodista con 'Sálvame' cada vez está peor. El programa emitían unas imágenes de la periodista participando en la serie de 'Yo soy Bea' y a Riesco no le ha hecho nada de gracia. "Desde hace cinco meses llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa 'Sálvame' y por parte de 'La Fábrica de la tele' hasta el nivel que tuve que coger una baja médica porque el acoso era insufrible", denunciaba a través de stories.

