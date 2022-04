Marta Riesco ha cumplido 35 años. Un día muy especial que ha celebrado por todo lo alto, y es que en su trabajo no ha dejado de recibir sorpresas. La periodista se ha encontrado que en la redacción de 'El Programa de Ana Rosa' le han recibido numerosos globos, aunque este no ha sido el detalle más especial con el que se ha encontrado, y es que Antonio David Flores también ha querido que su día en el trabajo sea mucho más ameno enviándole un detalle de lo más romántico.

Desde 'El Programa de Ana Rosa' han mostrado el gran ramo de flores rojas que el ex colaborador ha enviado a su pareja. Un romántico detalle que iba acompañado de una nota en la que se podía leer: "Muchas felicidades. Te amo. A.D.". Sin duda, un gran gesto que ha encantado a Marta Riesco, aunque no ha querido mostrarlo ella en pantalla. "Voy a hacer referencia a las palabras de mi compañera Patricia Pardo, cuando dijo que si son flores florecerán para decir que yo tengo las mías aquí desde hace tiempo y estoy muy feliz", ha indicado haciendo referencia al momento en el que la presentadora confirmó su relación con Christian Gálvez.

La periodista ha confesado que cuando ha visto el ramo no ha podido evitar llorar, y es que le parecen un gran detalle. "Son las terceras que recibo en mi vida. Las primeras me las envió otra persona, las segundas mi padre y estas son las que más ilusión me han hecho", ha reconocido visiblemente feliz al ver el gran detalle que ha tenido su pareja con ella. Además, ha confesado que esto no es lo único que le ha dado Antonio David por su cumpleaños. "He recibido un regalo que ha sido el más especial de todos pero ese no lo voy a decir", ha aclarado.

En cuanto a la celebración, ha confesado que hoy solo comerá con aquellas personas que tiene cerca y que su gran fiesta tendrá lugar el viernes, cuando se reunirá con su círculo más cercano en un restaurante para celebrar su cumple y el éxito que está teniendo su canción. "Me gustaría que viniese Rocío Flores", ha reconocido. Sin embargo no está muy convencida de que eso vaya a poder suceder.

