Marta Riesco ha estallado un día después de su cumpleaños. La joven celebraba el pasado 5 de abril su cumpleaños en los diferentes platós donde le tocaba colaborar. Recibió muchos halagos por parte de sus amigos y compañeros, incluso recibió un ramo de flores por parte de su novio Antonio David Flores. Pero la resaca de su cumpleaños ha sido bastante mala, ya que la joven ha cargado fuertemente contra 'Sálvame'.

Este miércoles 6 de abril, el programa emitían unas imágenes de Marta Riesco participando en la serie de 'Yo soy Bea'. A la periodista no le ha hecho ninguna gracia y ha querido denunciar este acoso contra su persona: "Desde hace cinco meses llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa 'Sálvame' y por parte de 'La Fábrica de la tele' hasta el nivel que tuve que coger una baja médica porque el acoso era insufrible", comenzaba contando.

"Han sacado todo lo que han podido sacar de mí desde que tenía 18 años. Y la suerte que tengo es que nunca le he hecho nada malo a nadie. Por lo que lo que han podido sacar han sido intervenciones mías como en el programa de 'Allá tú' o se ha podido sacar que estuve en Miss España", continuaba. La joven no sabe que más hacer y solo ve solución en expresarse por las redes.

"Yo dije esto es así y quiero continuar con mi vida. Desde aquel día no he podido continuar porque directamente me machacaron. Fui a la López Ibor, el sitio que es el de mi barrio. Tienen allí todo lo que me ha ido ocurriendo con el tiempo. Decidieron que no podía seguir trabajando y que debía cogerme una baja debido a todo lo que estaba sufriendo y a todo lo que se estaba hablando de mí", ¿reaccionará 'Sálvame' a estas estas palabras?

