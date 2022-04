Famosos que han dado positivo en Covid.

Iker Jiménez desvela la última hora sobre el estado de salud de su mujer, Carmen Porter. El pasado jueves, el presentador de 'Horizonte' afrontaba solo el programa de Cuatro y quiso compartir con su audiencia el motivo de la ausencia de su esposa. "Tengo a mis dos princesas aisladas en casa. Esto, como ven, nos ha pasado, pero estamos fuertes, estamos con ganas y pronto estará aquí Carmen para hacer un programa que es su programa, el que quiere ir un poquito más allá si es posible. Yo, por fortuna, puedo estar aquí, Carmen no y le mando un fuerte abrazo. Lo haremos lo mejor que podamos", decía Jiménez al comienzo de la nueva entrega del espacio de Cuatro.

Tras los múltiples mensajes que el presentador recibió de sus seguidores preocupándose por la salud de Carmen y su hija Alma, unos días después, Iker Jiménez grabó un vídeo que compartió en sus redes sociales dando la última hora de ambas y agradeciendo los ánimos recibidos. Por suerte, su hija ya había dado negativo y se pudo incorporar a su rutina escolar mientras que su mujer continuó en aislamiento unos días más porque seguía dando positivo.

Iker quiso explicar cómo había vivido estos días con su mujer y su hija enfermas en casa. "Con mis dos chicas aisladas muchos sabrán lo curioso que es que pase en una casa cuando hay que tener ciertos protocolos de aislamiento" y quiso agradecer el apoyo y cariño que recibe de los espectadores e hizo un guiño a la labor de Carmen en 'Horizonte'. "Os agradezco mucho el cariño y también como nos estáis apoyando en los programas. ¡Es increíble! Acabo de salir de televisión. Me lo he pasado en grande como siempre, aunque he echado en falta a Carmen y esa salsa que pone ella, que es particular, es su visión. Os voy a decir un secreto sin que me oiga, pero, haciendo una media, siempre son las noticias y viral lo que más éxito nos da", aseguraba. Descubre la mejor programación de televisión.

