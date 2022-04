Àngel Llàcer ha dejado a todos patidifusos al contar un picante episodio que vivió en una boda

Carlos Latre, compañero en 'Tu cara me suena de Llàcer, objeto de estudio en la universidad

Puede que Àngel Llàcer sea un gran cantante, gran cómico y muy buen intérprete también, pero a pesar de su amplio sentido del humor, el presidente de la mesa de jueces de 'Tu cara me suena' suele ser bastante férreo con su vida privada. Pocos saben quién es su pareja, o si realmente la tiene puesto que le gusta mucho jugar al despiste, y por eso ha dejado a muchos atónitos en una entrevista que le ha hecho Xàvier Sardá en el programa 'Obrim Fil', donde ha contado una picante anécdota.

El cantante y actor, en plena conversación sobre su pareja y si habrá o no habrá boda, dejó caer una divertida pero poco recomendable historieta que le ocurrió hace años: "Fui a una boda de un chico y una chica, que se casaban por la Iglesia. Pues yo mantuve relaciones sexuales con el novio en el lavabo. El día de su boda", ha revelado, dejando a todos los presentes patidifusos, aunque él le ha quitado hierro al asunto: "La cosa no iba conmigo. Si yo estaba ahí y me están buscando, pues me encuentran", se ha querido descargar de culpa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin duda, una anécdota para recordar, pero de la que precisamente tiene un recuerdo algo agridulce por la tensión del momento: "Escuchaba que le llamaban (al novio) y yo pensaba: 'madre mía cómo nos encuentren…'", ha añadido con su característico sentido del humor, algo que Sardá remataba con un chascarrillo: "Nota mental: no invitar a Àngel Llàcer a tu boda".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Llàcer, además, ha hecho una rara confesión al hablar de su pareja, con quien lleva ya 6 años, y aunque se quieren y se adoran, aún no piensan hacer su amor oficial con una boda. En cambio, sí ha querido revelar que hace un tiempo organizaron una fiesta con todos sus amigos y ha dejado claro con sólo un detalle que fue mucho más divertida que un enlace al uso: "Celebramos una fiesta del amor y en la última que hicimos yo iba de sevillana y él de cordobés", ha contado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io