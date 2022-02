Nadie puede negar que Carlos Latre es el mejor imitador de nuestro país, y probablemente también de parte del extranjero, y eso no ha pasado desapercibido ni siquiera para la universidad, que ahora quiere estudiar su facilidad para imitar en una investigación que permitirá establecer nuevas teorías sobre el aprendizaje en la infancia y, quizá, desarrollar tratamientos logopédicos para personas que han perdido la capacidad de habla por algún tipo de accidente neuronal.

El cómico se ha prestado sin pensarlo a esta investigación en la Universidad de Málaga (UMA), según ha informado la agencia EFE, para someterse primero a una resonancia, que permitirá ver si tiene algunas partes del cerebro más activas o desarrolladas que el resto de los mortales y que le permitiría aprender a imitar voces con la técnica basada en observación-imitación-repetición (OIR), la misma que utilizan los niños pequeños cuando aprenden a hablar o cuando se aprende un nuevo idioma. Se trata de una investigación pionera, según han informado desde la UMA, y es que no se conoce a nadie con tanta facilidad para imitar a nada menos que 600 celebridades, algunas a las que Latre ni siquiera conoce en persona.

De esta forma, los expertos de la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia podrán establecer parámetros dentro de su investigación sobre el aprendizaje y el desarrollo psicológico y verbal en la infancia. Para ello, se compararán los resultados obtenidos con Latre con una muestra de otras 25 personas que tendrán también más o menos facilidad para imitar voces.

Mientras tantos, Carlos continúa trabajando en 'Tu cara me suena' como parte del jurado junto a Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer, con mucho éxito en Antena 3, con una media de cuota de pantalla de nada menos que el 20%: más de 2'3 millones de personas eligen el 'talent show' en la noche de los viernes, que ya va por su novena edición. Además, Latre también colabora esporádicamente con 'El Hormiguero' y está de gira actualmente con su obra 'One Man Show'.

