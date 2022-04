Ignacio de Borbón se pronuncia sobre su relación con el rey Felipe VI

Ignacio de Borbón ha sido uno de los famosos invitados a la premier del documental de Laura Pausini titulado 'Laura: un placer conocerte'. Un evento muy especial donde el modelo ha hablado por primera vez ante los medios de comunicación después de convertirse en uno de los concursantes confirmados de 'Supervivientes'. Una noticia que llamó la atención, sobre todo, por el parentesco que une al joven con el rey Felipe VI. Ahora, el primo del monarca ha querido explicar cómo lleva él este vínculo. Descubre todo lo que ha dicho haciendo click en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que este joven, de 20 años se ha convertido en una de las sorpresas de la nueva edición del reality de supervivencia. Modelo de profesión, tiene una novia rusa y sueña con triunfar en las pasarelas del mundo y la interpretación. Aunque, sin duda, su vínculo con la realeza española ha sido uno de los motivos que han causado una mayor expectación. Ignacio es tataranieto de Enriqueta de Borbón y descendiente directo de 14 monarcas como Carlos IV, Carlos V o Felipe V. Además, su abuelo tenía una estrecha relación con el rey emérito Juan Carlos I. No te quedes sin saber todas las noticias sobre la reina Letizia.

Ahora, Ignacio de Borbón ha reconocido estar muy feliz y emocionado por la nueva aventura a la que podrá enfrentarse. Eso sí, ha dejado claro que quiere que se le conozca por méritos propios y no por ser primo lejano del rey Felipe VI. "Poco a poco me iréis conociendo más, quiero que me conozcan a mí", ha reconocido dejando ver la ilusión que le hace convertirse en un superviviente. Un concurso en el que también participarán otros famosos como Nacho Palau, Kiko Matamoros, Anabel Pantoja o la modelo venezolana Mariana Rodríguez.

