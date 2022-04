Marta Riesco ha dejado a todos sorprendidos al confesar en directo que había decidido poner punto y final a su relación con Antonio David Flores. Al parecer, el hecho de que el ex colaborador le anunciase que no iría a su fiesta de cumpleaños ha sido la gota que ha colmado el vaso, y es que la colaboradora ha asegurado que cree que ya ha esperado suficiente. Ahora, durante la gran celebración que ha tenido, rodeada de numerosos amigos y familiares, la periodista ha explicado cómo se siente. "Estoy contenta por el cumpleaños que me han preparado y feliz de estar rodeada de amigos", ha indicado.

Sin embargo, la periodista ha reconocido que está pasando por un "momento complicado", aunque ha confesado que tiene esperanza en que las cosas se solucionen. En cuanto a su ruptura, ha indicado que no tenía pensado dar la noticia antes de su fiesta de cumpleaños. "No pensaba dar la noticia y ni siquiera había avisado a mi familia de que lo haría pero me parecía justo, por la audiencia y por el programa en el que trabajo, responder a la pregunta de cómo me encontraba con la sinceridad que me caracteriza".

Un comunicado que, al parecer, también habría pillado por sorpresa a Antonio David Flores. Sin embargo, de momento, no se ha puesto en contacto con ella. "Tengo el móvil lleno de mensajes de personas, pero ninguno de él. No sé si lo recibiré", ha desvelado al llegar al restaurante en el que ha celebrado su cumpleaños. La reportera ha vuelto a recordar que estuvieron planeando esta fiesta con gran ilusión. "Estuvimos planeado de forma conjunta este evento para dejarnos ver por primera vez ante los medios porque ya no había ningún problema pero por desgracia no ha podido ser", ha reconocido.

"Lo único que pedía era que se normalizara la situación porque he dado mucho y he perdido mucho. He respetado sus tiempos y creo que le tocaba a él dar su parte", ha explicado asegurando que lleva varias semanas pasándolo muy mal. "Pensaba que merecía la pena si tenía el amor de mi parte y hoy lo estoy dudando. Tengo fe en que las cosas ponen a todos en el sitio que tienen que ponerse", ha zanjado dejando en el aire la posibilidad de una futura reconciliación.

