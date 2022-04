Marta Riesco consigue, por fin, su camerino en Telecinco

Todos los secretos de Marta Riesco, la periodista de Telecinco que ha conquistado al padre de Rocío Flores.

El pasado 5 de abril Marta Riesco cumplió 35 años. Un día muy especial donde, a pesar de tener que trabajar, recibió grandes sorpresas. Entre ellas, hubo una que terminó emocionándole, y es que Antonio David no dudó en sorprenderle enviando a la redacción un gran ramo de flores. Ahora, tras aclarar el motivo por el que hace un tiempo mintió sobre su edad, la periodista ha confesado que está preparando una gran fiesta para este viernes, donde ya podrá reunirse con su círculo más cercano.

Un evento muy especial del que ya se conocen algunos detalles. El sitio escogido por la colaboradora ha sido 'Ritual', un restaurante que ha abierto recientemente y que se encuentra situado en pleno Barrio de Salamanca de Madrid. Los invitados están convocados allí a las 20:30 horas y se espera que antes de ir a cenar haya un photocall donde poder ver a todos ellos, ¿se animarán Antonio David y Marta Riesco a realizar su primer posado oficial juntos?

De momento, lo que ha ya han confirmado es que están convocadas unas 20-30 personas que forman parte de su círculo más cercano tanto familiar como de amigos. En concreto, la cena tendrá lugar en un reservado ubicado en la planta inferior del restaurante llamado 'El Santuario'. Un espacio muy íntimo y discreto donde podrán disfrutar de la cena en total privacidad y que estará decorado por múltiples globos gracias a la empresa 'Mis Globos'.

Por otro lado, en cuanto al menú, Marta Riesco ha dejado que sea el restaurante el que le aconseje, dejándose sorprender por los diferentes platos que podrán degustar. Una cena que promete dar mucho de qué hablar y que estará amenizada por el DJ Nau Leone. Sin duda, un gran plan donde parece que los invitados y la cumpleañera podrán disfrutar de una gran noche íntima en la que divertirse y cenar mientras celebran este día tan especial. Una felicidad a la que se une el gran éxito que está teniendo la periodista con la canción que acaba de sacar.



