"Estoy muy decepcionada con Antonio David". Estas han sido las primeras palabras de Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa' al hablar de su ruptura con el padre de Rocío Flores. La periodista, rota de dolor y entre lágrimas, ha hecho un gran esfuerzo para acudir a su puesto de trabajo y ha contado cómo se encuentra. "Si ves a tu novia llorando en televisión... yo por lo menos hubiese hecho algo para hacerla sentir mejor. Esperaba una llamada y eso no se ha producido. Me he levando bastante mal, para mí es una situación muy difícil porque no quiero victimizarme", ha confesado.

Marta Riesco se considera una mujer fuerte pero está nerviosa porque no sabe nada de él desde el viernes. "No digo que (Antonio David) sea mala persona. Yo estoy enamorada de una persona que pienso que es extraordinaria. No soy la única que no sabe de él, la gente de su entorno, a sus más íntimos tampoco les coge el teléfono. Sé que no está bien psicológicamente", ha reconocido la periodista.

"No me encuentro muy bien, no he sabido nada de él así que la ruptura parece definitiva. Ya han pasado muchos días para que una persona se de cuenta de cómo está la situación. Quizá demasiado sincera", explicaba Marta, antes de desvelar que ha llamado a Antonio David y le ha escrito varios mensajes pero no ha tenido respuesta por parte del exguardia civil.

Captura TV

Demasiados problemas alrededor de su relación

"Hemos tenido muchos problemas alrededor de la relación. He luchado como una jabata porque si hay algo en la vida por lo que creo que hay que luchar es por el amor", considera la periodista haciendo referencia indirecta a Olga Moreno. "La culpa la tiene él porque es la persona que tiene que poner las cartas sobre la mesa. No nos han puesto las cosas fáciles a ninguno. Yo quizá porque no tengo hijos, he tirado por mí misma, él no ha podido hacerlo y quizá por eso no ha podido poner toda la carne en el asador".

Marta Riesco y Antonio David habían planeado juntos que el cumpleaños de ella sería la fecha en la que harían su primera aparición oficial como pareja, de ahí su decepción cuando se enteró de que él no acudiría. "Lleva muchos meses separado. Hemos esperado los tiempos para hacer el menor daño posible a todas las partes. Ya llegaba el momento de disfrutar y hacer las cosas que hacen las parejas. Y en ese último escalón, no ha podido ser. Yo llevaba varios días nerviosa porque intuía que no iba a asistir", declaraba al borde de las lágrimas.

Captura TV

La periodista, feliz con su faceta de cantante, ha aclarado que esto "no es una pataleta de niña pequeña, no. Es que llevo mucho tiempo aguantando y esperando este momento. Quiero salir a la calle con mi novio y no se ha hecho para no herir a personas y ya había llegado el momento. Si llevas meses deseando eso y ves que no ocurre, ves que no merece la pena luchar. Han pasado 3 o 4 días, y yo no barajo la reconciliación. Ya no sé que tiene que decir él".

Marta y Rocío habían retomado su relación

La reportera de 'El programa de AR' aún no se cree la situación por la que está pasando. Sobre todo tras haber retomado el contacto con Rocío Flores. Marta sabe lo importante que es 'Ro' para Antonio David y por eso quiere mantenerla al margen de la pólemica. "Quiero dejar fuera de esto a Rocío. Habíamos retomado la relación. Es que todo estaba encaminado a que se solucionase", ha afirmado. De hecho, la hija de Rocío Carrasco ha sido uno de sus grandes apoyos en estas últimas horas: "Con ella sí ha hablado. Me ha escuchado y he llorado".

