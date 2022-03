El mundo de la canción tiene nueva estrella: Marta Riesco. La periodista de 'El programa de AR' se definía hace unos días como "mocatriz" y confirmamos que es cierto. "Yo soy mocatriz, modelo, cantante y actriz... Soy una artista", decía. Y este 18 de marzo lo ha demostrado: ha publicado su primera canción,'No tengas miedo', en plataformas digitales.

Su relación con la música no es nueva. En marzo de 2007 se presentó al casting de 'Factor X' y tres años después, en 2010, dispuesta a triunfar en el mundo de la canción, probó suerte, junto al grupo 'I-legal', que entonces lideraba, para representar a España en Eurovisión. ¿Su tema? 'No tengas miedo'. Su candidatura fue una de las preseleccionadas pero no ganó. Pues precisamente ese tema, que en los últimos días ha cobrado actualidad, el que Marta Riesco ha reeditado y publicado en plataformas digitales.

"Hay un dicho que me encanta, 'Mala suerte, buena suerte…¿Quién lo sabe?'. Hoy tiene más sentido que nunca. Cuando empezaron a rebuscar en mi pasado para justificar que siempre he querido ser famosa y que estaba encantada con que se estuviese hablando (mal) de mí, una de las cosas que hicieron fue sacar esta canción. La hice con 18 años, cuando mi sueño era la música. Quizás no sea la mejor canción del mundo pero la canté con toda la ilusión de quién empieza algo", comienza explicando Marta.

La periodista explica cómo se sintió cuando esta canción volvió a su vida. "Un estudio casero, una estudiante recién salida del colegio y un compositor amateur (@nico_gcaballero) que solo querían pasarlo bien y disfrutar haciendo lo que les gustaba. 15 años después rescatan la canción los medios. Al principio, me sentí mal, me dio vergüenza y me enfadaba cuando alguien la cantaba. Poco a poco me di cuenta que esa canción había vuelto a mi vida con un claro mensaje, 'No tengas miedo'. Y es cuando empecé a disfrutar con vuestros vídeos y bailes", reconoce la novia de Antonio David Flores.

Aunque de momento solo se puede escuchar el tema, muy pronto también habrá videclip de la canción. "Me emociona que digáis que os sentís identificados con ella. De repente hace unos días, sonó el teléfono , era Mediaset… y hoy comienzo a escribir un nuevo capítulo de mi alocada vida. ¡Voy a disfrutarla! Ya la tenéis en todas las plataformas y pronto, muy pronto… la sorpresa que esperábais… Y no, no tengáis miedo a ser quienes sois y a ser quienes fuisteis", sentencia Marta.

