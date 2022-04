La imagen más significativa del rey Juan Carlos en Abu Dabi se produce casi dos años después de su exilio voluntario en Emiratos Árabes. El Rey Emérito ha recibido la visita de gran parte de su familia en su actual residencia y ha posado junto a ellos por primera vez desde que se mudase a los Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020. Un posado con mucho significado que recuerda mucho a los posados que la Familia Real Española hacía en Mallorca en Semana Santa.

Don Juan Carlos ha recibido la visita de sus dos hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, que se han trasladado hasta Abu Dabi junto a alguno de sus hijos. Por la parte de Urdangarín han ido sus cuatro hijos: Juan Valentín, Irene, Pablo Nicolás y Miguel.

Sin embargo, por la parte Marichalar solo hemos podido ver a la menor de las hijas de la infanta Elena, Victoria Federica que posa abrazada a su abuelo, al que ha confesado en numerosas ocasiones que extraña mucho. Al que hemos echado en falta ha sido a su nieto Froilán que parece que no ha acompañado a la familia en este significativo viaje.

Aunque, don Juan Carlos ya expresó al rey Felipe su deseo de fijar su residencia en Abu Dabi hace tan solo unas semanas, también comentó su deseo de viajar a España con frecuencia para visitar a sus familiares y amigos ahora que la Fiscalía General del Estado ha cerrado las investigaciones en su contra.

Pero parece ser que el primer paso ha sido posar junto a su familia en su actual residencia. Un posado muy informal en el que más que a un Rey podemos ver a un abuelo orgulloso posando junto a sus nietos. En ella, los hijos de la infanta Elena y ella misma posan muy serios. Sin embargo a su hija mayor la infanta Elena y a Victoria Federica se les dibuja una gran sonrisa en este posado.

Con esta imagen podemos comprobar que los planes de la Familia Real española distan mucho de los de antaño en los que les veíamos en Palma de Mallorca posar todos unidos en la Misa de Pascua. Ahora, con la vuelta de la princesa Leonor a casa, parece que los Reyes no tienen intención de viajar hasta su residencia de verano y han decidido quedarse en Madrid donde se espera que este sábado la reina Letizia acompaña a su hija a un centro de acogida de familia ucranianas en la capital española.

Telecinco.es

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io