Anabel Pantoja y Kiko Matamoros mandan un mensaje desde 'Supervivientes'. Los colaboradores de 'Sálvame' calientan motores para comenzar su aventura en el reality de supervivencia, que arranca el jueves 21 de abril, y ya han viajado a Honduras con los otros concursantes. La sobrina de Isabel Pantoja y el padre de Laura Matamoros son dos de los fichajes estrella de la edición y prometen dar muchas alegrías a los amantes del concurso. La prima de Kiko Rivera, que participó en el reality en la edición de 2014 pero 'solo' aguantó dos semanas y abandonó, va a por todas. "Es una oportunidad de trabajo excepcional. Lo voy a hacer por mí y por toda la gente. Voy a ir a trabajar y mentalizada. Tengo la ilusión de llegar y decirle: Papá, he llegado hasta este día. Y regresar y poder darle un abrazo", reveló Anabel antes de su partida. En las primeras horas de convivencia, la joven animó a sus compañeros en el autobús demostrando que está muy implicada. Todas las novedades de 'Supervivientes 2022'.

En el vídeo de la parte superior puedes ver los mensajes que Kiko Matamoros y Anabel Pantoja enviaron a 'Sálvame' antes del comienzo de 'Supervivientes'. La sobrina de Isabel Pantoja mandó un "saludo especialmente cariñoso" al programa de Telecinco y el padre de Diego Matamoros les envió sus 'bendiciones'. ¡Dale al play y descubre sus palabras! Así es Ana Luque, amiga de Olga Moreno y concursante de 'Supervivientes 2022'.

En su mensaje, la prima de Kiko Rivera quiso acordarse de sus compañeros de Telecinco como su buena amiga Belén Esteban o Lydia Lozano. "Sé que tenéis que opinar, pero os pido que os portéis bien conmigo", comentó mientras que Kiko Matamoros tiene claro que va a recibir críticas por su participación en 'Supervivientes'. "Ya les perdono por adelantado, sé que voy a recibir mucho y lo bueno que va a tener es que ni lo voy a oír ni lo voy a ver", dijo. Todo lo que debes saber de Ignacio de Borbón, concursante de 'Supervivientes 2022'.

