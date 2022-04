Los looks de Pablo Motos en 'El Hormiguero' no suelen destacar, por lo menos no tanto como los estilimos de Pilar Rubio. Su 'uniforme' es sencillo: vaqueros, camisa blanca y chaqueta negra. Pero desde hace tiempo lleva un complemento que no se suele quitar: la gafas. Es un detalle que no extraña a los fieles espectadores del programa pero que sí ha llamado la atención a su invitado: Ricardo Darín, que visitaba el programa para hablar de su obra 'Escenas de la vida conyugal', con la que estará de gira por España. Aunque el actor argentino visitó por última vez 'El Hormiguero' en 2019 y entonces Pablo Motos ya llevaba gafas, le ha soprendido ver al presentador así. Tanto, que no ha dudado en preguntarle por el motivo: ¿Es por verse más intelectual?

El presentador ha contado en directo el sorprendente motivo por el que las utiliza. En diciembre de 2018, le operaron de la vista, pero a pesar de ello le dijeron que debía seguir llevándolas. "Me operaron regular de la vista y tuve que llevar las gafas. Ya luego se me arregló pero me dijeron que no me las quitase", revelaba. Entonces, Pablo Motos hizo una insólita confesión: "Yo salgo a este programa y confieso que no veo bien con las gafas puestas. Sin gafas te veo un poquito mejor, pero me han dicho que no me las quite".

Además, añadía el presentador: "Dan un toque intelectual".

Ante la respuesta, Ricardo Darín le ha dicho que le "quedan muy bien". Eso sí, antes de advertirle que tenga cuidado si se vuelve a operar: "Lo único que te digo que si después de la operación te recomendaron no quitarte las gafas, ojo con las próximas operaciones porque no sabes lo que puede venir".

Terminado el programa, el presentador y el actor siguieron con jugando con el 'momento vista' pero esta vez con 'lentillas de colores. Pablo Motos subió un reel a Instagram en el que sus ojos van cambiando de color. "Probando distintos colores de ojos con Ricardo Darín", comentó Pablo Motos junto al post.

