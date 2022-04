Pablo Motos a favor de su amigo Will Smith

Pablo Motos ha vuelto a decir algo en directo que puede que no le haga mucha gracia a su mujer. No es la primera vez que el presentador le hace un guiño a su mujer en el programa. Ella trabaja tras las cámaras y aunque no todos le ponen cara por su discreta relación (si bien nosotros les pudimos ver en estas fotos exclusivas de DIEZ MINUTOS buscando casa por Madrid en 2019). ¿Qué ha dicho Pablo Motos que le va a molestar a Laura Llopis?

"Si yo le digo a mi mujer por las redes sociales 'te quiero', lo siguiente que me contesta es, ¿tú eres gilipollas?", le comentaba al invitado de esa noche que era el cantante Michael Bublé. Este miércoles 6 de abril, el de Requena entrevistaba a María Castro, Eva Ugarte y Justina Bustos por la película 'El juego de las llaves', una historia que reflexiona sobre el sexo, la monogamia y el intercambio de parejas. ¿Jugaría el presentador y su mujer a intercambiarse con otras parejas?

Antena 3

"Como soy el presentador... Mi mujer me diría ni de coña, pero si ella estuviese de acuerdo yo sí que jugaría", comentaba Pablo Motos dejando a las invitadas boquiabiertas. A continuación el presentador ha querido matizar: "Si todo el mundo está de acuerdo y todos están dispuestos a jugar y nadie se enfada... ¡No pasa nada! Y con amigos, sí, si nadie se enfada… Igual tengo que ver antes la película antes de decirlo, porque ahora caigo que en las parejas abiertas no vale estar con los círculos más cercanos. Igual me lo tengo que pensar…", zanjaba.

