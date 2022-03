La invitada de este jueves 17 de marzo en 'El Hormiguero' ha sido la gran Rosalía. Aunque la entrevista presencial le tocaba a Nuria Roca, Pablo Motos no ha querido perderse la oportunidad de volver hablar con una de las estrellas más importantes de nuestro país y parte del extranjero. Esta semana el presentador no ha podido conducir el programa por haber dado positivo por coronavirus. "En el momento en el que des negativo te vienes para acá, ¿eh?", le comentaba la presentadora y Pablo admitía que tiene muchas ganas de volver: "No paro de meterme palitos, me voy a hacer un agujero nuevo". Ahora sabemos que el próximo lunes vuelve a los mandos de su programa.

¿Y qué tienen las videollamadas? Pues ver a las personas como realmente son, incluso por despiste, descubrir cosas nuevas. Eso le ha pasado a Pablo Motos con Rosalía. La cantante catalana acudía a 'El Hormiguero' para hablar del inminente lanzamiento de su esperado nuevo disco, titulado 'Motomami', que sale a la venta el 18 de marzo. "Me gusta mucho la gente que va por el camino difícil", le confesaba el presentador desde su casa y, por querer mostrarle una guitarra de la habitación, toda la audiencia del programa ha podido ver cómo es el pijama de Pablo Motos. "Tú eres la 'motomami' y yo soy el 'motopapi'", decía desatando las carcajadas en el plató.

Antena 3

La noche ha sido de lo más divertida, y es que Rosalía les ha mostrado a todos el paso a paso del baile de su canción 'Chicken Teriyaki' y la joven no podía parar de reír al ver a Pablo bailar. ¿Y cómo se curra las canciones Rosalía? La artista confesaba que "las mejores yo creo que me salen tumbada en la cama".

