Pilar Rubio y su inesperada propuesta en 'El Hormiguero'

Esta noche del 30 de marzo ha sido Nicky Jam el que ha querido ir a 'El Hormiguero' para divertirse. El cantante tiene muy buen feeling con Pablo Motos y durante toda la entrevista se ha notado la buena sintonía entre ambos. Al reguetonero se lo ha pasado como un niño pequeño en el programa, con todas las secciones pero con una se lo ha pasado especialmente bien, de hecho le han hecho una propuesta muy interesante.

Pilar Rubio llegaba a 'El Hormiguero' con su sección de moda y aprovechaba el momento para proponerle al cantante trabajar con él. La mujer de Sergio Ramos nos dejaba completamente impactados con su look elegido para esta noche, pero más nos sorprendía el deseo que tenía en mente.

"Estoy haciendo méritos para salir en tu próximo videoclip", le decía con humor la colaboradora al invitado y éste le respondía "¡Fácil!". "No es muy cómodo no puedes comer canapés ni beber, pero para la foto está bien. Además es asimétrico, otra tendencia", explicaba la mujer del futbolista sobre su outfit elegido. ¿Terminaremos viendo a la colaboradora como protagonista de una canción de Nicky Jam?

Este pasado fin de semana era el cumpleaños de Álex Ramos, el cuarto hijo de Pilar y Sergio y toda la familia se juntaba para celebrarlo. A través de las redes sociales pudimos comprobar que estuvieron los hijos de René Ramos, Daniela, hija de una relación anterior, y el pequeño René Jr, hijo de la cantante Lorena Gómez.

