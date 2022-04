Marta Riesco ha vuelto a 'El Programa de Ana Rosa' para explicar cómo se encuentra después de haberse tomado unas semanas apartada de su trabajo para centrarse en su recuperación. Un descanso que anunció con un comunicado en sus redes sociales desvelando que se había sentido superada por la presión mediática que ha estado sufriendo desde que comenzó su relación con Antonio David Flores y que vio aumentada tras confirmar en directo su ruptura. "Tuve un episodio de ansiedad muy fuerte y el médico me dijo que me apartase", ha indicado a sus compañeros.

La reportera ha querido dejar claro que la decisión de tomarse una baja se la recomendó su médico al ver lo mucho que le estaba afectando todo lo sucedido. "Soy una persona que está en tratamiento médico. Me ponen nerviosa las mentiras y me exalto", ha indicado confesando que ha intentado no ver durante estas semanas ninguna noticia que estuviese relacionada con ella para poder recuperarse.

Telecinco

Marta Riesco ha explicado que, aunque ya está de vuelta, sigue teniendo "medicación" para intentar no volver a sufrir otro ataque de ansiedad tan fuerte. "Llevo así desde hace cinco meses", ha desvelado. Tras esto, ha dejado claro que ya se encuentra mucho mejor y más tranquila, ¿ha tenido Antonio David algo que ver en eso? La periodista ha preferido no pronunciarse acerca de si su ex pareja se ha puesto ya en contacto con ella para solucionar las cosas. "Eso es algo que no pienso responder", le ha indicado a Joaquín Prat, una respuesta que hace pensar que sí que han tenido contacto.

Lo cierto es que, aunque la intérprete de la canción 'No tengas miedo' ha asegurado que está soltera y sin compromiso, no ha cerrado la puerta a una posible reconciliación con el padre de Rocío Flores, dejando ver que está esperando a que él se pronuncie."Si es para mí él hará ver que es para mí y sino pues…", ha indicado.

Telecinco

De hecho, ha explicado que no descarta ir al cumpleaños del ex de Rocío Carrasco, que tendrá lugar dentro de unas semanas, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. "Para que yo vaya tienen que darse unos pasos que de momento no se han dado", ha reconocido. La periodista ha dejado claro que, pese a todo lo sucedido, no se arrepiente de haber hecho su noviazgo público aunque sí de haberse derrumbado en directo anunciando su ruptura. "Me arrepiento de ese momento en directo porque creo que debería haber mantenido más el tipo porque no es congruente con alguien que dice que no quiere ser personaje público".

Por último, Marta Riesco ha desvelado que el hecho de que Antonio David no fuese a su cumpleaños fue el detonante, pero que su malestar con él va mucho más allá. "Han pasado muchas cosas, yo he pedido que hay que respetarme a mi y mover ficha por encima de otras cosas", ha aclarado. ¿Estará dispuesto a hacerlo para recuperar su amor?

