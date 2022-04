Pablo Urdangarín no cabe en sí de alegría y su padre Iñaki se siente lo más orgulloso posible. ¿Por qué? Porque el mayor de los hijos del ex duque de Palma acaba de ayudar a su equipo, el FC Barcelona de Balonmano, a erigirse con su duodécimo título de la Liga Asobal consecutivo. Un logro que enorgullece al hijo del ex jugador de balonmano y a su padre a partes iguales, y es que el vasco se encontraba solo en las gradas del polideportivo de Pamplona viendo el partido de su hijo sin quitar ojo a la actuación de su equipo. Muy involucrado con el partido, el todavía marido de la Infanta Cristina no dudaba en apoyar cada jugada y vitorear cuando era necesario.

El ex duque estuvo muy pendiente de cada jugada de su hijo sacando el teléfono móvil para inmortalizar el encuentro en varias ocasiones, grabando las jugadas más destacadas del equipo. Y es que el encuentro ha sido de lo más emocionante, ganando por la mínima en el partido en el que se decidía al ganador de la máxima liga del balonmano en España. El luminoso mostraba un 34-35 a favor de los catalanes sobre el Helvetia Anaitasuna.

Sonaba el pitido final y con él, los visitantes estallaban de alegría y no era para menos: conseguían hacerse con el título de liga. Una gesta que hace historia y es que demuestran que no hay equipo que les haga sombra. Ante el júbilo, Pablo Urdangarín tenía claro con quién quería celebrarlo. Después de abrazarse a todos sus compañeros y equipo técnico, corría a la grada para abrazarse a su padre.

El abrazo era captado por los presentes en el partido quienes también quisieron una fotografía con el exduque, no sin antes hacerse una fotografía padre e hijo posando ante las cámaras.

Aunque se trata del duocédimo título para el equipo, es la primera vez que el joven Pablo, de 21 años, gana el título de la máxima categoría del balonmano español, una gesta que hace que Iñaki Urdangarín no pueda estar más que orgulloso, y es que los nombres de padre e hijo han quedado ligados en la historia del balonmano pues durante su etapa como jugador, el exduque consiguió 10 ligas con su equipo. Un número que espera que su hijo alcance.

