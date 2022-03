La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se reencuentran en Ginebra. El pasado 24 de enero, la ex pareja emitía un comunicado conjunto para anunciar su separación solo cinco después de la aparición de unas imágenes de Iñaki Urdangarin paseando de la mano de Ainhoa Armentia. Dos meses después del revuelo causado por su ruptura, la hija del rey Juan Carlos y el padre de sus hijos se han reencontrado en Ginebra. Según una testigo ha contado en 'Sálvame', la ex pareja disfrutó de un agradable paseo por los alrededores de un lago en la ciudad suiza en la que la infanta Cristina tiene fijada su residencia.

"Pasé por la calle donde está el lago y allí los dos andando, luego ella se metió en el hotel. Es un paseo que todo el mundo está, pero hay un hotel que va todo gente de dinero y no sé si ella vive allí porque ella entró y él la esperaba", contó la testigo en Telecinco. Según sus palabras, iban cogidos de la mano pero su actitud era "como la de dos amigos, dos compañeros", comentó. Este reencuentro llega solo unos días después de que Iñaki Urdangarin y su madre, Claire, protagonizaron un emotivo reencuentro con Pablo Urdangarin que se mostró muy cariñoso con ambos.

Es la primera vez que se ha visto juntos a la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que hace unos días concedió su primera entrevista tras salir de la cárcel, tras el anuncio del fin de su matrimonio. Tras la publicación de las fotos de él con Ainhoa Armentia, Urdangarin viajó a Suiza para hablar, cara a cara, con su esposa y luego emitieron el comunicado de su ruptura. Desde entonces, sus caminos han estado separados y ahora se han reencontrado en Ginebra, la última ciudad en la que vivieron juntos antes del ingreso en prisión de Iñaki. Antes de su separación, la última vez que vimos en público a la ex pareja fue en octubre de 2021.

El pasado octubre, ambos se trasladaron a Barcelona para apoyar a su hijo Pablo en su debut con el FC Barcelona de balonmano. Un momento muy familiar donde pudimos ver Iñaki y Cristina disfrutar del partido de su hijo viviendo un momento muy familiar. En estas instantáneas, se les puede ver muy concentrados y con gesto serio viendo cómo juega su hijo. Después en diciembre, Cristina regresó a España para pasar las Navidades junto a Iñaki y sus hijos. El matrimonio aprovechó para pasar unos días junto a sus cuatro hijos en Baqueira Beret, donde según los testigos se mostraron felices e hicieron una vida absolutamente normal. También estuvieron en Vitoria. Ahora, su reencuentro en Ginebra da mucho de qué hablar. ¿Qué pensará Ainhoa Armentia? La madre de ella acaba de hablar de Urdangarin.



