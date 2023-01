Iñaki Urdangarin disfruta de su nueva vida al lado de Ainhoa Armentia. Instalado en Vitoria desde que consiguió la libertad tras su paso por la cárcel, en enero de 2022, unas imágenes suyas de la mano de la que era su compañera de trabajo hicieron saltar por los aires su matrimonio con la infanta Cristina, madre de sus cuatro hijos. Unos días después, la pareja anunciaba su separación a golpe de comunicado y, desde entonces, el ex jugador de balonmano se ha centrado en su nuevo amor y en sus hijos con los que mantiene una excelente relación, sobre todo con Pablo Nicolás con el que comparte su pasión por el balonmano.

Iñaki Urdangarin Liebaert nació el 15 de enero de 1968 en Zumárraga (Guipúzcoa), pero pasó su infancia entre Barcelona y Vitoria. Hijo de Juan María de Urdangarín y Berriochoa, militante histórico del PNV y expresidente de la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava (Caja Vital) y de Claire Françoise Marie Pharaïlde Liebaert. Su pasión siempre fue el deporte y consiguió hacerse un hueco profesionalmente dentro del balonmano. De hecho, acabó fichando el F.C. Barcelona, donde estuvo jugando durante catorce temporadas. Además, también se unió a la selección española en tres Juegos Olímpicos. En dos de ellos, Atlanta y Sidney consiguió la medalla de bronce con la selección. En 1996, durante las olimpiadas de Atlanta conoció a Cristina de Borbón. Les presentaron Jesús Rollán y Pedro García Aguado, jugadores de waterpolo y amigos de ambos y entre ellos pronto surgió un gran amor que en un primer momento intentaron mantener en secreto. Finalmente, un año después el 4 de octubre de 1997, y tras contar con el consentimiento de Juan Carlos I, la pareja contrajo matrimonio en la barcelonesa catedral de Santa Eulalia, con representación de 17 casas reales. A partir de ese momento, Iñaki Urdangarín consiguió hacerse un hueco dentro del árbol genealógico de la Familia Real española, consiguiendo el título de duque de Palma.

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina tienen cuatro hijos: Juan Valentín, que nació el 29 de septiembre de 1999; Pablo Nicolás, que vino al mundo el 6 de diciembre de 2000; Miguel, del 30 de abril de e Irene, la única niña que nació el 5 de junio de 2005. En un primer momento, los cinco eran considerados una familia perfecta. Sin embargo, todo cambió después de la Casa Real conociese de los negocios poco limpios de Urdangarin, y en 2006 exigió a Iñaki que cesara en sus actividades empresariales. No lo hizo hasta 2008, año en la que rompió la relación empresarial y personal con su socio, Diego Torres. Tras esto, las cosas no dejaron de empeorar para el duque, que en 2011 hizo su última aparición pública como representante de la Familia Real, mismo año en el que acabaron imputándole en el Caso Nóos por malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. Tras un mediático juicio, acabó condenado y el 17 de junio de 2018, el ex duque de Palma ingresó en la cárcel de Brieva, Ávila, para cumplir los cinco años y diez meses a los que fue condenado por el Tribunal Supremo.

Ahora, tras su separación de la infanta Cristina, ha rehecho su vida con Ainhoa Armentia en Vitoria donde cuenta con el apoyo de su familia y mantiene una buena relación con sus hijos.