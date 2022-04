Adriana Abenia y Tania Llasera tiene opiniones muy diferentes sobre si es bueno o no que las firmas de moda usen modelos con tallas grandes para anunciar sus productos. La presentadora zaragozana abría un polémico debate al compartir un stories en el que reflexionaba sobre la obesidad. "Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita tenga una S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso", escribía junto a la imagen.

Además añadía que "estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Seamos honestos, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovaculares, cáncer, hipertensión...". Y concluía: "Por supuesto que las personas que sufren esta enfermedad tiene derecho a vestirse, pero no sirva como ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos".

Sus palabras han revolucionado Twitter y han convertido a Abenia en tendencia. La mayoría de los tweets contrarios a lo que piensa la presentadora. Entre todas las voces que han criticado la reflexión de Adriana destaca la de Tania Llasera, que desde hace tiempo es toda una referente del movimiento 'body-positive', que invita a la total aceptación de los cuerpos, sean como sean.

Tania ha contestado publicamente "a petición de muchas de sus seguidoras". "Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin la diversidad que vemos en la calle, llega a la publicidad, y ahora… ¿resulta que es 'apología de la obesidad'?, Te lo digo con amor: 'democracia barata' es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo, poco apetecible de ver… como el tan manido 'te lo digo por tu bien' como escudo", escribía la presentadora en un Stories mostrando su claro desacuerdo con Adriana.

"Hay miles y millones de niñas que miran estos anuncios y por fin se ven representadas, y que con lágrimas en lso ojos se siente validadas. Lo importante, como bien dices, es la salud, pero para empezar... lo primordial es la salud mental. Esa es mi humilde opinión, como mujer que ha transitado varias tallas en el ojo público", opinaba.

La respuesta de Adriana (y la nueva réplica de Tania)

"No critico el sobrepeso, y como bien he defendido siempre, las mujeres somos preciosas da igual la talla que tengamos. Amo ver una mujer a la que no le importa lo que los demás piensen de su cuerpo, sea como sea su físico (...). ", respondía Abenia a Tania, destacando que su cuerpo también ha cambiado y que ella misma pesa 15 kilos más que cuando empezó en televisión hace 14 años, pero "fomentar la extrema delgadez o la obesidad a través de la publicidad me parece muy peligroso (...). Pregúntale a un médico a ver qué opina. Con cariño".

Tania Llasera no se ha quedado callado y ha zanjado la polémica: "A ver qué ya no sé ni por dónde empezar contigo, amore... Para empezar esto no es una guerra de quien ganó más kilos, te aplasto en esto hermana. Hacer inclusión de diversos cuerpos no es hacer apología de nada. Es decir; tú, tú y tú también, tenemos tallas para todas. Por fin llegan los bikinis que se adaptan a ti... Seas como seas", destaca Tania Llasera, valorando positivamente la publicidad que criticaba Adriana.

Y añadía: "La mujer a la que tú tildas de 'obesa' es surfera, y se llama Malia Kale Opaa; y no creo que se la pueda juzgar y etiquetar como 'obesa' tan solo con verla en una foto, sinceramente. Lo peligroso, amiga, mía, es cosificar a una mujer, reducirla a su imagen, y después asumir a la ligera que es obesa. Y abrir un debate sobre ella, eso sí que es demagogia gratuita. Hay de todo en el mundo y esa es su belleza, hay gordas sanas y delgadas tóxicas, y al revés".

Para zanjar este rifirrafe, Tania escribía: "Sabes que no estoy de acuerdo contigo, ni tu conmigo me temo. Acordemos que no estamos de acuerdo y ya está. Sin más. Quiero que quede claro que lo que dices me representa cero patetero. Nada más".

