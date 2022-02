Adriana Abenia, muy crítica en redes con el parto de Verdeliss en casa.

Adriana Abenia es uno de los rostros de Telecinco que la audiencia echa más de menos. Después de haber irrumpido en el 2011 como reportera de 'Sálvame', la joven se encuentra ahora muy activa en redes sociales donde cuenta con más de 300.000 seguidores solo en su cuenta de Instagram. Un escaparate en el que ha narrado los centenares de anécdotas surrealistas que le han ocurrido en los últimos años y de los que se ha convertido en una experta. Allí comparte también momentos entrañables con su hija y su marido, quienes le están arropando en el duro momento que está atravesando actualmente. Y es que, Abenia sufrió una importante lesión en el músculo piramidal hace ahora dos meses que la mantiene prácticamente 'fuera de juego'. Una lesión de la que ha hablado por primera vez en una entrevista donde ha confesado que se encuentra en pleno proceso de recuperación, aunque no es muy optimista ya que, según la han confesado, este "será largo".



"Lo tengo hecho trizas, llevo así ya dos meses", asegura Abenia a El Español durante esta entrevista en la que mantiene la sonrisa optimista en los labios. Con fuertes dolores que percibe en determinados momentos del día, la periodista ha confesado el origen de esta lesión: "una sobrecarga de entrenamiento y masajes" que han hecho que "casi me reviento el músculo". Una lesión que no la ha hecho retirarse de los gimnasios. Y es que ella misma posteaba hace ya una semana, su vuelta a los entrenamientos a pesar de las recomendaciones de reposo de sus médicos: "Primer día de gimnasio superado. Ahora solo hace falta que el músculo piramidal y mi glúteo derecho vuelvan a su ser. Llevo un mes con el culo lesionado. Una maravilla. Hacía años que no me tocaban tanto el tasero", escribía con ironía y humor.

"El único momento en que me molesta realmente es al tumbarme sobre ese lado. Estoy durmiendo hacia la izquierda con un caballito de mar que tenía de cuando estaba embarazada, para que la articulación no sea tan flexible. Dormimos tres en la cama, mi marido, el caballito y yo", explica en esta entrevista en la que confiesa que, gracias a que estos dolores no son constantes, ha vuelto a un proyecto para la televisión que todavía no es seguro. ¿La volveremos a ver en la pequeña pantalla? Por ahora, su objetivo es claro: recuperarse.

