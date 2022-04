Belén Esteban se lleva un disgusto: se queda sin su sección en 'Sálvame'

El talento oculto de Belén Esteban

Nada más comenzar la tarde, Belén Esteban ha tenido que ausentarse de su puesto de trabajo tras sufrir una aparatosa caída. 'Sálvame', haciendo un guiño a 'Supervivientes', ha preparado una prueba física para sus colaboradores. Estos tenían que competir colgándose de una barra y ganaba el que más tiempo aguantase. La de Paracuellos ha competido con Lydia Lozano pero el juego ha durado segundos, ya que Belén se resbalaba de la barra sufriendo una terrible caída.



Al escuchar los gritos y sollozos de la colaboradora, el servicio médico del programa la atendía de inmediato bastante preocupados. La colaboradora era trasladada al hospital para que le hicieran todas las pruebas pertinentes y, efectivamente y como bien Belén Esteban lo presagiaba, por culpa de esta caída ha sufrido una rotura de tibia el peroné.

Gtres

"La buena noticia es que no va tener que ser operada, pero no va a poder apoyar el pie en un tiempo… va a tener que estar inmovilizada de seis a ocho semanas", explicaban sus compañeros nada más enterarse del estado de salud de la de Paracuellos del Jarama. Belén no ha querido atender a sus compañeros a la salida del hospital por el disgusto que llevaba encima, pero sí que ha hablado con el reportero Omar Suárez y estaba de lo más fastidiada.

Su marido Miguel Marcos corría hasta la casa familiar, en donde ya se encontraba la colaboradora, para cuidarla. El madrileño llegaba muy nervioso, ya que poco sabía del estado de salud de su mujer: "Todavía no sé nada", aseguraba a los medios que esperaban en la puerta.

"He notado el hueso cómo me ha chascado. No me puedo levantar, me he roto el hueso", le decía llorando Belén Esteban muy asustada a sus compañeros. Por desgracia, la colaboradora tenía razón y ahora lo que le toca es recuperarse en casa.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io