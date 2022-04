Belén Esteban se queda sin su sección en 'Sálvame'. Tras el parón de la Semana Santa, parece que 'Lo de Belén', una de las apuestas de 'La Fábrica de la Tele' para la nueva etapa de su magazine de tarde y que presentaba la de Paracuellos, no volverá a las pantallas de Mediaset. El pasado 18 de abril, 'Sálvame' regresó a las tardes de Telecinco con algunos cambios tras el fracaso de audiencia de su nuevo formato y parece que la sección de testimonios que presentaba Belén Esteban no tiene cabida en él ya que no ha vuelto a aparecer en el magazine. La última vez que la colaboradora presentó 'Lo de Belén' fue el jueves 14 de abril y en ella algunos de sus compañeros como Lydia Lozano o Chelo García Cortés explicaron cómo fue su primera vez en el amor.

La última emisión de 'Lo de Belén' del pasado 14 de abril ya fue mucho más corta de lo habitual y solo estuvo en antena unos 15 minutos cuando, al principio, cuando se apostó por esta sección de testimonios parecida al recordado 'El diario de Patricia', ocupaba la última hora de 'Sálvame' de 19 a 20 horas. Sin embargo, cada vez fue recortando su duración hasta que, cuando todavía no había celebrado su primer mes de emisión, ha desaparecido. Además, en el perfil de Twitter de 'Sálvame', se solicitaban testimonios para la sección y, desde el pasado 13 de abril, no se ha vuelto a hacer referencia a él. Belén Esteban cumple 48 años como mujer empresaria.

Telecinco

Fue el pasado 28 de marzo cuando Belén Esteban se estrenaba al frente de 'Lo de Belén' y lo hacía muy agradecida por la oportunidad y con 'zasca' a Jorge Javier Vázquez cuando éste la interrumpió. "Hoy, ahora, yo soy la dueña del cortijo", le comentó entre risas. Aunque la de Paracuellos parece haber perdido su sección de testimonios, continuará ejerciendo de colaboradora como demostró defendiendo la figura del rey Juan Carlos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io