Isabel Pantoja ha recibido la mejor de las noticias: no tendrá que volver a la cárcel. La tonadillera ha sido absuelta de presunto delito de insolvencia punible por la venta de su chalé en Marbella, en el que vivió con Julián Muñoz, y por el que el fiscal pedía 3 años de prisión para ella. Según el periódico digital Málaga Hoy, el juez de lo Penal número 5 de Málaga ha dictado sentencia absolutoria. Una noticia que la madre de Kiko Rivera recibió el pasado lunes 25.

El juez se ha pronunciado un mes después de comenzar el juicio. La vista comenzó el pasado 22 de marzo, fecha en la que la cantante volvió a sentarse en el banquillo de los acusados de los mismos juzgados de Málaga en los que se sentó en 2012 y fue condenada en 2014, por blanqueo de capitales. Tal y como reveló, en exclusiva DIEZ MINUTOS, la tonadillera intentó llegar a un acuerdo extrajudicial pero no lo consiguió y tuvo que repetir el 'paseíllo' más duro de su vida. Lo hizo completamente vestida de negro, nerviosa y sin poder aguantar las lágrimas ante el juez.

Isabel Pantoja, el pasado 22 de marzo, en el banquillo de los acusados del juzgado de Málaga Gtres

El juez ha decidido absolver a la tonadillera a pesar de que la Fiscalía mantuvo su petición de tres años tras escuchar su declaración y la de su hermano Agustín Pantoja, que en calidad de testigo declaró que él firmaba todo lo que le ponían delante y que confiaba plenamente en su abogado. Para el fiscal, "la señora Pantoja Martín era cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible, del que es autor otra entidad".



Agencia

Para entender por qué Isabel Pantoja volvió al banquillo de los acusados hay que remontarse a 2015, cuando la cantante era administradora única de la sociedad Panriver 56 S.L., y a través de esta sociedad participó en una operación supuestamente irregular relacionada con la venta de su casa de Marbella. La tonadillera tenía una deuda con la empresa constructora de su chalé en Marbella y esta a su vez, tenía otra deuda con una tercera sociedad. Los juzgados estimaron que la cantante debía pagar su deuda directamente a la tercera sociedad. Según la acusación, la sociedad de Pantoja y la constructora se "concertaron para beneficiarse mutuamente" en perjuicio de la tercera empresa. Aunque el fiscal pedía tres años de cárcel por supuesto delito de insolvencia punible, el juez ha dictado sentencia absolutoria.

