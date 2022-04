Isabel Pantoja está atravesando su peor momento y parece que no ve el final. Las broncas públicas con sus hijos, el distanciamiento y su proceso judicial abierto, tiene muy afectada a la cantante quien ha pasado por bajos momentos de salud mental y física. Por ello, desde hace unas semanas se han desatado los rumores sobre la posibilidad de desheredar a sus hijos, algo sobre lo que ha hablado abiertamente con José Antonio Avilés, quien ha explicado toda la conversación en 'Viva la vida'.

"Lo más importante para mi en esta vida son mis hijos", aseguraba la cantante quien desmentía rotundamente que hubiera acudido a la notaría para cambiar a sus herederos. Una noticia que Avilés ha ampliado con información del entorno de la cantaora: "No ha cambiado ese testamento ni en los peores momentos", certificaba, ni siquiera cuando estaba en prisión y pasó los poderes a su hermano, Agustín.

Gtres

Según ha asegurado José Antonio Avilés, Isabel Pantoja fue a la notaría a realizar trámites en relación con la muerte de su madre, Doña Ana. "Tenía que ir a solucionar esa documentación y certificar la muerte de su madre", apuntillaba.

Precisamente la muerte de su madre habría sido el motivo por el que Isabel querría abandonar Cantora, según los rumores que están cobrando cada vez más fuerza, algo que Avilés confirmaba. "Sí que tiene intención de vendarla", ha asegurado el periodista quien confirmaba que, después del juicio, hablaba con su gestor quien le recomendaba empezar a negociar con Kiko Rivera.

No obstante, esta venta no estaría relacionada con las deudas ya que, según la cantante, va a hacer todo lo posible para solventarlas: "yo voy a hacer lo que he hecho toda mi vida, cantar". "Esta misma semana he hablado con la promotora de sus conciertos y me dicen que a esta fecha, Isabel Pantoja sí va a cantar", añadía Avilés, "va a ganar lo suficiente como para poder solventar un poco sus deudas".

