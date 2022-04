Lorena Gómez y Vania Millán fueron de los rostros conocidos que asistieron a la cena benéfica organizada por la Fundación Querer, en Madrid, y en la que también vimos a Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Antonia Dell'Atte, Julián Contreras, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, entre otros rostros conocidos. Mientras que la exmujer de René Ramos llegaba acompañada de su futuro marido, el cirujano estético Julián Bayón; la actual pareja del representate de futbolistas lo hacía en solitario. Ambas aclararon si los rumores sobre su enfrentamiento son ciertos... O no.

Vania Millán y su prometido explicaron que llevan años colaborando con esta fundación y comentaron que están disfrutando de un momento muy feliz ante su próxima boda, por la que han dejado aparcados sus planes de ser padres. "Tenía el momento boda y no quería demasiadas emociones. Cuando pase esto, me ocupo del siguiente. Estamos con ganas de que llegue el día y mucha ilusión".



Vania Millán y su pareja, Julián Bayón Gtres

Sobre la supuesta rivalidad con Lorena Gómez, la Miss España 2022 fue clara: "Nunca ha existido esa rivalidad. Ya he dicho que cada uno está en el lugar en el que quiere estar y con quiere estar. No hay que mirar mal a nadie. Que sean felices como yo lo soy. Rivalidad existiría si yo quisiera estar en un lugar que no fuera el mío".

Minutos después hablamos con Lorena Gómez, que practicamente repitió las palabras de Vania sobre este tema. "Esa confrontación es falsa. No me gusta estar confrontada ni con ella ni con nadie. No me voy a la cama enfadada con nadie nunca", afirmó la cantante.

Gtres

La ganadora de 'OT 2006' también nos confesó cómo le había cambiado la vida la maternidad. "Me he vuelto más fuerte, más responsable, alegre. Tener un niño en casa te da mucha alegría y es que está graciosísimo porque habla mucho, aunque tenemos que descrifrar qué quiere decirnos", comentaba Lorena, que fue madre de un niño -que se llama René, como su padre- en mayo de 2020.

Lorena reconoció que está todo el día cantando canciones infantiles y que el pequeño es "idéntico a su padre, pero cuando nació era a mí. La personalidad es mía, el amor por la música. Es observador".

