Vania Millán se ha tomado "un kit-kat" en sus planes para ser madre, por un motivo muy especial: centrarse en los preparativos de su boda con Julián Bayón. Así lo ha explicado la coach durante el estreno del músical 'Fama', en Madrid. Ella y el especialista en medicina estética se casan este verano, un enlace que Vania quiere que sea muy especial. La abogada ya estuvo casada con René Ramos por lo que en esta ocasión quiere hacer "algo diferente". En sus declaraciones en el vídeo, arriba, reconoce que, aunque faltan unos meses para la boda, está "tranquila" porque le ayudan con los preparativos y que "tiene ganas de que llegue el momento, vivirlo, sorprender a los invitados y disfrutarlo".



Entre los invitados estará su excuñada y una de sus mejores amigas, Pilar Rubio, que no tendrá un papel destacado en la boda. "Todos mis amigos tienen ese papel importante. Pilar será como una amiga más, no hay distinciones", ha explicado Vania. Sobre su exmarido, que rehizo su vida con la cantante Lorena Gómez, la modelo sentencia que "los dos somos felices, cada uno con su nueva vida. Cada uno está en el lugar en el que quiere estar".

Ocupada con la organización de su boda, la Miss España 2002 ha aplazado temporalmente su lucha por ser madre. "Después de todo un año con tratamientos y varios intentos, y desde noviembre que fue la última vez que lo intenté, me he tomado un 'kit kat' porque mi cuerpo lo necesitaba y, de hecho, lo he notado. Lo he dejado hasta después de la boda. Era bueno que ocupase mi mente en otra cosa", ha desvelado la coach.

Fue en noviembre de 2020, cuando Vania Millán habló de sus problemas para para quedarse embarazada tras someterse a un tratamiento de fecundación que no dio los resultados esperados. "Sabía que podía ser difícil lo de ser madre pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso pues no es posible implantar nada y que parto de nuevo de cero", desvelaba. Su sueño es ser madre y lo retomará tras su boda.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io