Isa Pantoja ha querido aclarar si tuvo una aventura o no con Anuar Beno. Ha sido este viernes en cuando ha querido zanjar, de una vez por todas, las especulaciones que comenzaron con la entrada de su futuro cuñado en 'Supervivientes' y lo ha hecho en 'El programa de Ana Rosa'. Fue en su vídeo de presentación cuando el hermano de Asraf deja caer que no tiene muy buena relación con la futura mujer de su hermano.

A raíz de ese comentario salieron, colaboradora ha querido responder a todas las preguntas de sus compañeros sobre los rumores de una posible relación con el hermano de su novio.

La hija de Isabel Pantoja asegura que por su parte "hay buen rollo", y explica: "Nos llevamos bien, hemos hablado, el día anterior quedé con él para aconsejarle de cosas de 'Supervivientes' y cuando mi hijo viene aquí, está con los hermanos". Además, la colaboradora añade: "Es una persona que me agrada y que me cae bien, sino no tendría esa confianza como para dejar a Alberto irse con él". Isa ha afirmado que muchas veces deja a su hijo Alberto con su novio y con el hermano de su novio, un voto de auténtica confianza.

Por otro lado, Isa confiesa que "le sorprendió el vídeo" donde Anuar declaraba que no le caía bien la novia de su hermano: "Creo que se refería al principio, teníamos mucha presión porque yo estaba con una persona que no voy a nombrar". Además, añade: "También Asraf lo pasó muy mal por un vídeo".

En ese momento, Prat le pregunta a su compañera si en ese vídeo hubo un beso entre Isa y Anuar, a lo que la colaboradora contesta que "no". La hija de la tonadillera explica que ella con una persona que quiere tener algo más que una amistad no se abraza.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y que una cosa es la percepción que él pudo tener en ese momento porque pasaban mucho tiempo juntos, pero que ella solo lo hacía porque era el hermano de una persona que le gustaba. Además aclara que siempre estaban rodeados de amigos, que jamás hubo nada más entre ellos.

Prat asegura que Anuar dejó en el aire la supuesta relación con Isa durante una entrevista con Marta Riesco, a lo que Isa responde: "Él dijo que percibió tonteo de mí, pero le he dicho que eso no pasó. Cuando estoy en una discoteca y me quiero liar con alguien, no le abrazo, sobre todo cuando le conozco de tres días".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io