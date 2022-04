Kiko Matamoros Telecinco El colaborador no ha podido evitar mostrar su decepción al ver que no ha podido cumplir su deseo de saltar desde más alto que ninguna otra persona por recomendación de los expertos. Sin embargo, no ha dejado que eso le afecte y ha querido dedicar unas bonitas palabras a su chica y su familia. "Se lo dedico a mis hijos, a mi gente y especialmente a mi novia, Marta. También a mis nietos, especialmente a Mati que le dije que iba a batir un récord que no va a ser posible", ha indicado antes de lanzarse al agua.



Marta Peñate Telecinco Marta Peñate no ha dudado en saltar del helicóptero y ha sorprendido a todos haciendo incluso un pequeño giro en el aire. Antes de tirarse, la concursante no ha dudado en mandarle un bonito mensaje a su chico que estaba en plató. "Tony, que te quiero mucho".

Rubén Sánchez Telecinco El participante no ha dudado en mostrar lo feliz que se siente de poder estar en este concurso y ha querido dedicarle su salto a toda su familia, especialmente a su pareja, Enrique del Pozo. "Enrique del Pozo ha hecho posible que yo esté aquí, te amo".

Nacho Palau Telecinco Antes de caer desde el helicóptero, el concursante ha querido dedicarle el salto a su familia, especialmente a sus hijos a los que sabe que sabe que echará mucho de menos. "No creo que ahora me estén viendo, habrá que ponérselo", ha indicado.

Juan Muñoz Telecinco El concursante se ha enfrentado al salto confesado lo feliz que está de poder estar ahí, Tras esto, le ha dedicado su salto a su familia, sobre todo a su hijo.

Ana Luque Telecinco La amiga de Olga Moreno se ha mostrado muy emocionada y agradecida de estar en 'Supervivientes' e incluso se ha atrevido a acudir al filo del helicóptero haciendo un pase de flamenco. "Se lo dedico a mis niñas, a mi marido, a mis hijos y en especial a mi padre".

Ainhoa Cantalapiedra Telecinco La cantante le ha dedicado su salto a su familia, a sus mascotas y a todas las personas que le quieran apoyar.

Anuar Beno Telecinco El hermano de Asraf no ha podido evitar romperse a llorar al confesar que está muy emocionado de poder vivir esta gran aventura.

Charo Vega Telecinco Charo Vega ha decidido tirarse con una flor en el moño con la que ha conseguido llegar intacta a la plataforma.

Ignacio de Borbón Telecinco El familiar del rey Felipe VI le ha dedicado el salto a su familia y se ha quedado muy sorprendida al conocer la pregunta de Jorge Javier. "¿Mandas también un saludo a Abu Dabi?", le ha indicado el presentador. "No, no hace falta".

Mariana Rodriguez Telecinco La modelo ha hecho el salto más reivindicativo pidiendo que "Maduro se vaya de Venezuela". Tras esto se ha tirado no sin antes pedir que le bajasen un poco más el helicóptero.

