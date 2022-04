Bea Retamal regresa a Mtmad con muchas ganas de romper su silencio. Mes y medio después de su ruptura con Dani García, la ganadora de 'Celebrity Game Over' ha vuelto a un nuevo canal en la plataforma de Mediaset, esta vez sola, para contar cómo se encuentra después de que su relación se acabara. Ha hablado sin pelos en la lengua de cómo se encuentra y cómo ha empezado a superar este gran bache: "estoy más estable aunque sigo en una montaña rusa", ha asegurado. Y es que, ha confesado que en este tiempo "me he sentido sola, vacía... he sufrido la pérdida y, me he sentido muy rota".



La exconcursante de 'Solos' ha recordado que "cuando se rompió la relación estaba en casa de una amiga en Valencia y me vino demasiado grande", tanto que estuvo cuatro días en estado de ansiedad sin querer moverse del sofá: "fueron cuatro días de llorar, comer y no dormir". Pero pronto encontró el apoyo de Amor a quien acompañó al Carnaval de Fuerteventura: "era muy inestable aunque dentro de la inestabilidad era necesario salir".

Uno de los signos de que no está bien, es la extremada delgadez que tiene ahora mismo, y es que, según ha confesado, ha llegado a pesar 44 kilos debido a que la situación le hace no comer. "Me he visto en el espejo y me he dado miedo", ha confesado. Ahora, se obliga a comer: "puedo estar una hora para comerme un plato de pasta, pero como los niños pequeños, hasta que no lo termino, no me levanto".

"Echo de menos tener a esa persona que me aportaba, me apoyaba, me lanzaba hacia las cosas cuando tenía miedo; que me hacía reír", explica Bea desde el sofá de su casa, subrayando que "no echo de menos estar en pareja, echo de menos a la persona que tenía". No obstante, "le estoy cogiendo el gusto a la soledad y el silencio, al que siempre le he tenido terror" pero sabe que está mucho mejor fuera que en casa: "he estado bastante abierta a salir porque es algo que necesitaba".

Además, Bea Retamal ha aprovechado para apuntar los motivos por los que ha podido llegar la ruptura de su relación: "No ha sido por falta de amor o infidelidad, sino que estábamos en momentos diferentes de la vida y cada uno tiene que arreglar lo suyo". Así, confiesa que "a veces encuentras a la persona correcta en un momento malo", y es que realmente creía que Dani iba a ser la persona adecuada aunque no lo haya sido: "a veces la gente tira la toalla por el amor", lo que ha hecho que ahora esté cerrada.

"Tengo que arreglar muchas cosas dentro de mi. Me he creído muchas cosas que se me han dicho en anteriores ocasiones y tengo una rabia acumulada que tengo que curar", ha confesado. Todo esto ha hecho que dé el paso y se ponga en manos de una psicóloga "estoy aprendiendo a que mi vida dependa de mi y no necesitar la aprobación de nadie".

