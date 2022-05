Marta Riesco ha llegado a su límite. La periodista está dispuesta a tomar acciones legales contra Jorge Javier Vázquez. Ya lo llevaba advirtiendo un tiempo. Las últimas palabras que que le ha dedicado el presentador, han hecho que la joven tome finalmente una decisión al respecto. Marta Riesco ha acusado a Jorge Javier Vázquez de acoso y él ha decidido abandonar el plató. Todo esto después de que el de Badolona arremetiese duramente contra la actual pareja de Antonio David Flores.

El presentador de 'Sálvame' comenzaba el programa con un tremendo rapapolvo hacia la reportera de 'El programa de Ana Rosa': “Me parece que, si en un momento me hizo gracia, ahora me parece peligrosa. Jamás querría tenerla en una redacción trabajando. Me estoy enterando de cosas, certificadas, que no me gustan en absoluto… como miente, como las historias que cuenta no se ajustan a la realidad…”.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Jorge Javier asegura que el ver a Marta Riesco el viernes y hoy en la feria le puso de tan mala leche que intentó entrar en Ya son las ocho y el Programa de Ana Rosa.



Qué pena no haber podido entrar, seguro que desmontaba las mentiras de Marta sin despeinarse.#yoveosalvame pic.twitter.com/ZeEiaI8fZs — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) May 2, 2022

Después de estas palabras, el presentador ha cuestionado su trabajo en 'El programa de Ana Rosa' dejando claro que a él no le gustaría tenerla en su equipo "porque ensucia el ambiente y sus compañeros la detestan". Desde hace tiempo ha dejado de ser periodista y "se ha convertido en una más", añade el presentador.

Gtres

También ha querido dejar claro que en un principio la vio como una víctima enamorada, pero que ahora cree que entre ella y "el penas"-como llama al padre de Rocío Flores-.

“No me da ninguna pena. En ‘el penas’ ha encontrado la orna de su zapato. Son iguales, que luego no nos venga de víctima”. Creo que los dos se retroalimentan. Y si no, donde no llega uno, llega el otro”.

Jorge termina lanzándole un mensaje: “Esto es una percepción mía. Aprovecha en este convento porque te queda poco”. El presentador asegura que a su jefa, por Ana Rosa Quintana, no le gustan las personas de su "calaña".

Instagram

Finalmente, Jorge Javier explota y llama “cenutria” a Marta Riesco. Según el presentador, la periodista se podía estar uniendo al plan que tienen Antonio Flores y su hija para "catalogar a la hija de La más grande de loca". Y acaba llamando a los tres "trileros".

“Es una maestra del arte de la post verdad y la fake new porque coge una noticia con posos de verdad y siembre una duda y ese es su propósito. Entiendo estas tretas para un personaje, pero no para una periodista”.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Marta Riesco. Mi nueva mejor amiga. pic.twitter.com/0O6gb3Vqwe — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) April 27, 2022

Ante estas palabras, Marta Riesco reacciona y le dice al presentador que el único que la está llamando loca a ella es él. "Me está llamando trilera z(c)enutria y que me vais a echar y que me queda poco aquí".

Unas palabras que hacen montar en cólera al presentador: “Yo no he dicho que te voy a echar, pero cuando venga tu jefa (Ana Rosa) verás, porque a ella no le gustan estas cosas”.

Después cuenta que después de que él escribiese lo que opina de ella se encontraron por los pasillos y su conversación fue muy amena, que acabaron entre risas y se hicieron un 'selfie' juntos. Ella dice que fue todo lo contrario y que comenta con sus compañeros que se está pesando en denunciarlo.

Instagram

Algo que duele mucho a Jorge Javier y acaba abandonando el plató: “En Mediaset siempre que hablas hay alguien escuchando. Después de descojonarte conmigo vas a un lugar y dices en tono jocoso que te estás pensando denunciarme por acoso. No empecemos a jugar con estos temas porque igual la gentucilla con la que te juntas te lo tolera, pero, conmigo, estos términos no. No me toques las narices. No creo que a la cadena le haga gracia tener a acosadores como presentadores”. Muy exaltado Jorge Javier abandona el plató.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Jorge Javier insultando a una mujer en directo una vez más.pic.twitter.com/kLH9IO29XO — JaviOliveira (@javieroliveira_) May 2, 2022

Ante estas palabras, Marta Riesco se defendía a través de las redes sociales: "STOP ACOSO. Este señor lleva 25 minutos de acoso hacia mi persona. Insultándome y pidiendo mi despido. Todo por haber contado la verdad de una llamada. Una verdad incómoda. Llevo dos bajas médicas por acoso de La Fábrica de la tele".

Jorge Javier leía el mensaje en directo y le advertía a Marta Riesco que no piensa consentir que se le relacione con un delito, por lo que le pide que si tan claro tiene que él la ha acosado que tome las medidas legales oportunas.



"Ya sabes cómo es el enano dictador cuando se cabrea, a mí déjame en paz y no me metas en esas mierdas. Todo lo que te rodea es puro chapapote, no voy a permitir que me salpique. Dejo todo dicho por si vas a una comisaría para hacer todo lo que tenías previsto», ha continuado. Finalmente el presentador ha abandonado diciendo que no cree que la empresa quiera tener a personas acosadoras como presentadores.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Jorge Javier a Marta Riesco: “Gente como tú se cargan las empresas” #yoveosálvame pic.twitter.com/OG5AfbZ2Lq — 𝗠𝗲𝗴 𝗧𝗩 📺 (@diosameg) May 2, 2022

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Jorge Javier a Marta Riesco: "Lo más importante para mí es que no tengo un novio que no demanda cuando le llaman maltratador (3 veces)"

Adela: "Ha quedado claro"

Jorge Javier: "Bueno, zenutria con z no sé yo si ha podido quedar claro. Mejor repetir" #APOYOROCIO2M #yoveosálvame pic.twitter.com/3EdZa3SLfp — Rafael García López 🤍🏆🤍 (@RafaelGarciaLAF) May 2, 2022

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io