Marta Riesco no ha podido más y ha roto a llorar en directo. La presión de los últimos días, tras desvelar la llamada que le hizo Rocío Carrasco a través del director de una revista, la ha vuelto a poner en el punto de mira: ¿Es cierto que hablaron? Según la versión de 'Sálvame', Marta no habló directamente con Rocío, pero la periodista entre lágrimas ha confirmado una vez más su versión: "Hablé con ella por alatavoz, a través del teléfono de este director". Los colaboradores de 'El programa de AR' especulaban sobre la veracidad de esta llamada y al conectar en directo con Marta Riesco, esta se ha venido abajo. Las lágrimas casi le impedían hablar.



"No soy mala persona. No me inventaría esa llamada. Me parece denigrante que se diga que se estaban cachondeando de mí. Me parece denigrante que una persona que ha dicho que es una mujer maltratada que llame a una persona que es la pareja o no pareja en ese momento de su supuesto maltratador, que se la llame para reírse de ella. Es vergonzoso. Es un escarnió público el que estoy viviendo. Esa llamada se sabe porque Marta lo destapa. Me están intentando ridiculizar y de mí no se ríe nadie. No miento. ¿Por qué se me llama?", balbuceaba Marta Riesco que poco a poco iba recomponiéndose.



Captura TV

Además ha confirmado que "hablé con Rocío por altavoz, desconocía que estaba Fidel, que estaba Anabel Dueñas. Solo sabía que estaban el director de la revista y Rocío. No me dejéis de loca. No he escuchado a Anabel Dueñas, solo a Rocío Carrasco. Nunca he cambiado de versión. ¿Era una encerrona? ¿Qué habría pasado si acepto la proposición de participar en el concierto?", ha dicho Marta, que añadía: "Una cosa es ser tonta y otra ser simpática".

Marta ha explicado que hubo una propuesta para quedar y su respuesta fue un claro "no". "Yo le digo que no voy a quedar con ella y me preguntan que por qué y le digo que las razones son evidentes".

La periodista tiene claras las preguntas a las que le gustaría que contestase Rocío Carrasco y quiere que se ponga el foco en el motivo de la llamada. "Lo importante no es si se produce o no la conversación entre vosotras dos. Lo importante es que incluso si fuera una coña, que se proponga un encuentro entre ambas o que se proponga que tú cantes en el concierto homenaje a Rocío Jurado", ha dicho Prat. A lo que la periodista ha respondido: "Estoy totalmene de acuerdo contigo y me gustaría que esas sean las preguntas a las que conteste Rocío Carrasco".

El encuentro de Olga Moreno y Marta Riesco

La polémica llamada de Rocío Carrasco no es el único frente abierto que tiene la reportera. El recinto de la Feria de Abril de Sevilla es muy grande y sería una casualidad que Olga Moreno y Marta Riesco se encontrasen, pero como bien ha dicho Joaquín Prat en 'El programa de AR', "las casualidades existen y a veces son maravillosas". Efectivamente, la todavía mujer y la actual pareja de Antonio David Flores se han cruzado en la feria pero a una distancia tan prudencial que no han cruzado ni miradas.

Captura TV

La periodista se encuentra en la capital andaluza cubriendo la Feria de Abril para distintos programas de Mediaset y ha confirmado que sí, que ha coincidido con Olga. "Estoy trabajando y la verdad es que si me la encuentro, espero por respeto a ella y también a mí misma, no hacer ninguna pregunta, que lo hagan otros compañeros y así evitar el momento incómodo para ella y para mí. Coincidimos en el albero pero nuestras miradas no se han cruzado", ha dicho la reportera en una conexión en directo con 'El programa de AR'. "¿Qué harías si te cruzas con ella? ¿Vas a mirar para otro lado? ¿Cambiar el sentido de la marcha? ¿De acera?", ha querido saber Prat. Marta no ha dudado en contestarle: "Tú sabes que siempre soy valiente, la miraría a la cara y le diría buenos días, buenas tardes o lo que correspondiese y hasta ahí llegaría mi actuación en el día de hoy".

Olga se encontraría en las misma tesitura que Marta y la reportera lo sabe. "Las dos somos personas educadas y creo que si ella puede elegir también preferiría no encontrarse conmigo, de la misma forma que si yo pudiera elegir también preferiría no cruzarme con ella. Pero las dos estamos en el mismo sitio".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io