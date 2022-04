Marta Riesco es toda una caja de sorpresas. En su colaboración de 'Ya son las ocho' acostumbra a dejar caer una gran bomba informativa cada viernes, y este no ha sido menos. La periodista ha confesado la llamada más sorprendente que ha recibido en los últimos meses (y seguramente en su trayectoria) a raíz de su ruptura en directo con Antonio David. "Esto lo cuento porque no creo que tenga porqué no contarlo y hay pruebas", explicaba la joven en el plató ante sus asombrados compañeros.

"Cuando yo estaba con Antonio David enfadada, que sabéis que salí llorando, estaba en el trabaja y recibo una llamada del director de una revistar muy importante. Me llamó y me dijo que hay alguien que quiere hablar conmigo. Era Rocío Carrasco. Me dice que quiere conocerme y que quiere ofrecerme un proyecto laboral en el que quiere colaborar conmigo", desvela la reportera.

Telecinco

Aunque en un primer momento se mostró sorprendida, la reportera asegura que no tardó en percatarse de lo extraño de la situación y que todo ello podría perjudicar a su entonces ex. "Consciente de que me pueden grabar y puede ser utilizado en contra de Antonio David, les digo que gracias pero que no estoy interesada. En esa conversación básicamente me dijo que quería que nos conociésemos. Me dice que es un proyecto profesional que me va a interesar", detalla.

Así, ha confesado que todo lo parecía una "trampa". "Por mucho que esté enfadada no me considero una persona desleal", ha añadido Marta explicando que, tras rechazar esta llamada la enviaron el cartel del concierto homenaje a Rocío Jurado. Aunque sus compañeros comprendieron esto como una señal de que este sería el proyecto que le querían ofrecer, Marta no lo veía así: "Creo que cuando dije la negativa al proyecto profesional, quisieron enviarlo, pero nunca se me explica el motivo de esta llamada".

