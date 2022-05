Se acabaron las especulaciones. Rocío Carrasco rompe su silencio para confirmar (o desmentir) si habló por teléfono con Marta Riesco. El pasado 30 de mayo, la colaboradora de 'Ya son las 8' sorprendía a todos desvelando que la madre de Rocío Flores quiso conocerla cuando ella rompió con Antonio David Flores. "Me dice que quiere conocerme y que quiere ofrecerme un proyecto laboral en el que quiere colaborar conmigo", confesó la reportera. Pero... ¿es cierto que llegaron a hablar? ¿O fue a través de un intermediario?

Marta Riesco ya se ha pronunciado y ahora será el turno de la otra protagonista de la supuesta llamada: Rocío Carrasco. Será este 3 de mayo en 'Sálvame', según ha anunciado Gema López, tras hacer un resumen cronólogico de cómo fueron los hechos y desmintiendo las palabras de la periodista. Un bombazo que llevó momentos después del amago de abandono de Jorge Javier Vázquez del programa tras conocer la intención de Marta Riesco de denunciarle por acoso.

"Os quiero contar cronológicamente lo que sucedió el jueves 21 de abril desde primera hora de la mañana hasta las 4 de la tarde. Jueves 21 instalaciones de Mediaset, Marta Riesco está trabajando y decide mandarle un mensaje al director de una revista, algo que ella confirma, por un texto que se había publicado en su web. Ese día ese director tenía una reunión con Fidel Albiac y Rocío en casa de Rocío Carrasco. Tienen que hablar de muchos problemas judiciales. Es cuando están reunidos cuando el director de la revista recibe el mensaje de Marta. Deciden irse a comer y allí es cuando este habría hecho un chascarrillo de que le había escrito Marta", contaba Gema.

Captura TV

"Durante la comida, uno de los temas que sale es el concierto de Rocío Jurado. Sale porque en los postres se incorpora Anabel Dueñas. Y sale el tema del concierto homenaje a Rocío Jurado. En mitad de la conversación este directorle pregunta, en tono jocoso, a Rocío Carrasco si contrataría a Marta Riesco para el homenaje a Rocío Jurado. Y aquí es donde llega el error de Rocío Carrasco porque si dice sí o dice no es noticia. Y ella que tira mucho de frase hecha, contesta 'a los artistas se les contrata, no se les veta'. Anabel Dueñas añade un nuevo elemento a la conversación y dice 'pues ya que voy a cantar yo 'Tengo miedo', que venga después Marta a cantar 'No tengas miedo'", desvela la colaboradora de 'Sálvame'.

Y es entonces cuando el director de la revista "se levanta de la mesa y llama a Marta. Intuyo que le puede contar de manera anecdótica lo que ha pasado para ver como responde Marta porque si Marta le dice que sí a esa reunión, efectivamente si esa foto se produce tiene un valor", añade Gema López antes de soltar el gran bombazo: "Esta historia no la cuento yo, esta historia la cuenta Rocío Carrasco". La hija de Rocío Jurado vuelve a 'Sálvame' para aclararlo todo.

