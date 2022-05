Rocío Carrasco volvía a 'Sálvame' dispuesta a defenderse de todos los que han cuestionado sus pruebas que muestran que nunca habló con Marta Riesco. Remitiéndose a las pruebas que mostró ayer, las imágenes del restaurante en donde se ve que la conversación que tuvo el director de una revista con la periodista fue lejos de la empresaria, esta tarde del 4 de mayo Rocío Carrasco se ha encontrado con otra novedad: La asistencia de Marta López en el plató. La colaboradora es íntima de Olga Moreno y, aunque todo parecía ir correctamente, las dos han protagonizado una gran pelea en pleno directo.

Marta López ha recordado que hay cosas que no le convencen sobre el testimonio de Rocío Carrasco y que no se cree todo lo que ha explicado en la docuserie. "Yo no digo, que yo demuestro", le rebatía la hija de Rocío Jurado hasta que Marta López le soltaba un comentario sobre sus hijos y ésta no se ha aguantado el zasca que le tenía preparado hace mucho tiempo, ya que no es la primera vez que hace ese tipo de comentario. Marta López se ha remontado al episodio que ocurrió en el hospital entre Rocío Carrasco, Olga Moreno y Antonio David y ha destacado que "le da mucha pena". En ese instante Rocío saltaba: "Pena te tenía que haber dado entonces, cuando fuiste a ‘Supervivientes y te acercaste a Olga Moreno. Porque esos son mis hijos".

Telecinco

Tras ver la tensión entre las dos, Jorge Javier intervenía dándole la razón a la madre de Rocío Flores: "Te ha dado una hostia muy grande y no se te ve ni un momento de reflexión ni de pedir perdón". Marta López le pedía a Rocío Carrasco que hablase con respeto cuando se refiere a Olga Moreno y ésta estallaba: "¿Tú me vas a decir a mí que te gustaría que tratase con respeto a semejante personaje, a una tía que pone a mis hijos en contra, quieres que la trata con respeto?. ¿Tú dónde coño vives? Una falta de respeto es lo que tú has hecho conmigo, pedirme que tenga respeto a Olga Moreno".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io