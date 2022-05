Marta Riesco ha intentado mover ficha en su guerra con 'Sálvame'. En la tarde del 4 de mayo, Kiko Hernández ha sido el encargado de revelar una 'bomba' sobre la periodista de 'El programa de Ana Rosa' después de que, el día anterior, Rocío Carrasco demostrara, con imágenes, que no había hablado con ella por teléfono como la periodista asegura. La hija de Rocío Jurado, contundente, contestó a Marta Riesco. "No hablé con ella y voy a demostrarlo con las cámaras de seguridad del restaurante donde se supone que se produce la llamada. Esta chica ha dicho en directo, que yo me mofo de ella, que me río, que la denigro y que estoy en una mesa y que una persona que está tan mal es capaz de llamarla a ella y no a sus hijos y eso viene de lo mismo. 'El ser' (Antonio David Flores) no se ha ido de Telecinco. Esta más presente que nunca. Ejerce violencia vicaria sobre mí. El maltrato que 'el ser' ejerce sobre mí no cesa porque tiene quien lo ejerce por él. Y eso es lo que ha dicho esta chica esta mañana. Le tendrían que poner un candado en la boca para que no mienta, no para que no hable, sino para no mienta", aseguró.

Según han contado en 'Sálvame', Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez, esta misma mañana Marta Riesgo ha llamado a 'Casa Araceli' para conseguir las imágenes íntegras. "A la desesperada y para ganar tiempo porque as no tiene, ni as, ni sota. Esta mañana después de la noche de gabinete de crisis, qué hago, qué hago, llama a 'Casa Araceli'. Soy Marta Riesco quiero hablar con el dueño y le dice "Habéis sacado unas imágenes, quiero las imágenes íntegras de la comida de Rocío Carrasco y Fidel. Las imágenes íntegras, las imágenes que le habéis dado a Rocío Carrasco" Cuando el dueño le dice que no, les dice que las tendrá que pedir judicialmente porque ella cree que aquí las hemos manipulado o creado pero lo que hemos visto es lo que hay. Lo único que demuestras es que no tienes nada, nada". Según el presentador del programa, tras la llamada telefónica, Marta ha compartido un Stories con su intención.

Telecinco

Jorge Javier ha añadido que ha oído que la productora del programa de Marta Riesco tomaría medidas. "Me ha llegado una información que me empiece a cuadrar, por qué busca el as de manera desesperada. Porque me han contado que desde su productora le han dicho que hasta que no aparezcan las pruebas, la que no apareces por aquí eres tú", contaba el presentador.

Jorge Javier ataca a 'Ya son las 8' y Miguel Ángel Nicolás

Jorge Javier, que ayer criticó la actitud de Beatriz Cortázar con Rocío Carrasco, lanza un 'zasca' a 'Ya son las 8' por su actitud tras la emisión de las imágenes de Rocío Carrasco en el restaurante. "Ver en 'Ya son las 8' a Miguel Ángel Nicolás que dentro de lo malo no fue lo peor dice ante mi asombro, "hombre ahora ya es la versión de Rocío Carrasco y la de Marta Riesco, 50-50. Hombre ya queridos compañeros, yo creo que hay un momento que ya está, si es una guerra, reconocer que hemos perdido y ya está, pero decir 50 a 50 a ver a quién creeís. Tu olfato periodístico está... (risas)", comentaba. "Los compañeros han preferido seguir adelante en vez de reconocer que se la habían colado", señalaba su compañera Adela. "Las pruebas están ahí, se muestran, no se generan" añadía Jorge Javier sobre los comentarios de Miguel Ángel y volvía a atacar a Beatriz Cortázar. "Con la ironía en modo on te diría que echaras un ojo al historial de mentiras de Marta Riesco y podrás discernir cuándo te mienten o no, igual te deberías dedicar a otra cosa ¿Qué imagen estamos dando? Tampoco es tan complicado la cosa es querer entenderlo" y lanzó un mensaje a Verónica Dulanto "solo decirte que vuelva pronto Sonsoles".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io