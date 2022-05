Olga Moreno se olvida de todo en la Feria de Abril. La ex mujer de Antonio David Flores ha viajado hasta su Sevilla natal para, como muchos otros famosos, disfrutar del regreso de esta gran fiesta tras dos años de parón por culpa de la pandemia por coronavirus. La ganadora de 'Supervivientes 2021', con un vestido de flamenca en tonos negro y amarillo, paseó por las casetas acompañada por su hermana Rosita, que la visitó en Honduras. Olga, con una sonrisa, disfrutó de las casetas, las sevillanas y los rebujitos y se olvidó, por unas horas de las últimas polémicas que rodean a su familia.

Olga Moreno disfrutó de la Feria de Abril como otros famosos . La ex de Antonio David no quiso responder a las últimas polémicas familiares y comentó que estaba dispuesta a pasárselo bien. "Es mi primer día en la Feria y estoy dispuesta a disfrutar y voy a disfrutar. Lo siento pero no voy a contestar a nada" aunque sí desveló cómo se encontraba. "Yo estoy bien y muy tranquila", explicó.

Gtres

Olga no quiso hablar sobre las palabras de Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa' en las que la joven se mostraba decepcionada con ella después de que la ex de Antonio David rompiera su silencio. Aunque Rocío Flores aseguró que seguía queriendo a Olga dejó claro que su actitud le había decepcionado. La ganadora de 'Supervivientes 2021' tampoco quiso hablar de la polémica creada entre Jorge Javier Vázquez y Marta Riesco, actual pareja del padre de su hija Lola. La periodista acusa al presentador de acoso y éste abandonó el plató de 'Sálvame'. ¿Cuál será la siguiente polémica? Mientras llega Olga Moreno se pone el mundo por montera y disfruta de la Feria de Abril. ¡Olé!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io