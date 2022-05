Raquel Revuelta se confiesa en el 'Test de los famosos' de DIEZ MINUTOS. La empresaria protagonizó nuestro 'Gente con Estilo' donde, en su entrevista más sincera, habló de sus hijos y su novio. Además de enviar un saludo y los mejores deseos para los lectores de nuestra revista, la que fuera Miss España 1989 nos cuenta qué significó para ella ese año. "Yo era una estudiante de Turismo y seguramente acabaría trabajando en un hotel y todo cambió y me convertí en el centro de atención y empecé a trabajar en televisión y en moda que me encanta" y, en el vídeo de la parte superior, desvela si le pesó llevar la corona de Miss España.

Raquel Revuelta, que posó con la mejor moda de mujer de la primavera, habla de cómo ha cambiado el mundo de los Misses y cuenta qué es lo mejor y lo peor que le dio su título. En el vídeo de la parte superior, Raquel repasa su faceta de empresaria ya que, además de su empresa de modelos y comunicación 'Doble Erre', es socia de los Baños Árabes. ¿Le ha costado el cambio de profesión?

Fernando Roi

Raquel Revuelta está feliz con su reconciliación con el empresario Luis García tanto que, en el vídeo de la parte superior, afirma que "ya ha encontrado a su príncipe azul". Además, la empresaria nos revela si cree que será mejor suegra que madre y desvela algunos de sus defectos. "Tengo mucho carácter, a veces tengo unos prontos exagerados. También soy maniática", asegura y nos explica qué significa para ella la ciudad de Sevilla.

