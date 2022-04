Raquel Revuelta lleva más de 30 años dedicada al mundo de la moda y eso se nota cuando se pone delante de la cámara. La Miss España 1989 y empresaria protagonizó una producción de moda para Diez Minutos y derrochó elegancia, carisma y personalidad con cada look que nuestra estilista María Álvarez ideó para ella. Pero, a pesar de triunfar en el mundo de la moda, la sevillana se considera "mejor empresaria que modelo porque yo era una modelo atípica y además siempre en el mundo de la moda les ha dado mucha rabia las misses".

Una elegancia que también puedes mostrar tú, porque te contamos dónde encontrar los modelos que con los que posó. Vestidos, conjuntos estampados, monos... todo ello combinado con accesorios originales para completar los looks.



Fernando Roi

Vestido de seda de Panambi, 325 €. COMPRAR

Cinturón de Zadig&Voltaire, 195 €.

Zapatos de Exe Shoes, 59,95 €. COMPRAR

Pendientes de Uno de 50, 79 €. COMPRAR

Fernando Roi

Chaqueta cómoda con lazada de Panambi, 150 €. COMPRAR

Pantalón estilo pijama de Panambi, 150 €. COMPRAR

Zapatos de Pons Quintana, (c.p.v.). COMPRAR

Pendientes de Uno de 50, 99 €. COMPRAR

Fernando Roi

Mono de Camaleónica by Capriche, 154,90 €.

Cinturón de Zadig&Voltaire, 195 €.

Botas de Mango, 69,99 €.

Pendientes de Uno de 50, 79 €. COMPRAR

Fernando Roi

Chaleco y bermudas de Gaudí, 154,90 € y 99,90 €, respectivamente.

Fernando Roi

Esmoquín de Cocoa. COMPRAR

Zapatos de Zara, 69,95 €.

Collar de Uno de 50, 119 €. COMPRAR

CITA en... Restaurante Zoko

Fernando Roi

Aprovechamos uno de los múltiples viajes que Raquel hace a Madrid, donde vive su novio, para quedar con ella. La cita fue el restaurante Zoko Valdemarín, donde se puede disfrutar de una amplia carta donde los protagonistas son los productos mediterráneos. Zoko también cuenta con otro local en el centro de la capital y en Zahara de los atunes (Cádiz).

Raquel Revuelta, sus secretos de belleza

Fernando Roi

Antes de irme a la cama... Me ducho, me desmaquillo y tengo mi rutina de cremas. Aunque soy un poco desastre.

Mi perfume... Coco Mademoiselle, de Chanel.

Mi producto de belleza ideal... Antiojeras.

Voy a la peluquería... Cada semana voy a la peluquería de Paco Cerrato, porque me sabe cuidar desde hace años.

Dieta... Ahora es la segunda vez que hago dieta en mi vida y porque he entrado en cierta edad que hay que controlarse.

Deporte... Desde pequeña hago mucho deporte.

Mi fondo de armario... Es bastante básico por mi trabajo.

Tardo en maquillarme... Como mucho cinco minutos.

En mi baño siempre hay... Desmaquillante.

Raquel Revuelta, sus productos de belleza favoritos Champú Tonucia René Furterer elcorteingles.es 17,35 € COMPRAR Mascarilla tonificadora René Furterer elcorteingles.es 36,30 € Comprar Tratamiento anticaída René Furterer amazon.es 52,70 € COMPRAR Reparador capilar Rene Furterer amazon.es 31,40 € COMPRAR

Raquel Revuelta con el equipo de Diez Minutos

Fernando Roi

Texto: Daniel I. Carande. Fotos: Fernando Roi. Ayudante de fotografía: Ariadna Sánchez-Albornoz. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para Rene Furterer París. Agradecimientos: Restaurante Zoko Valdemarín. Avd. Valdemarín, 167. Teléfono: 912 324 937.

