Anabel Pantoja no puede estar más feliz con la segunda oportunidad que le han dado en 'Supervivientes'. La sobrina de Isabel Pantoja aseguró que iba a aprovechar su vuelta a Honduras y que tenía pensado aguantar hasta el final, algo que hasta ahora está cumpliendo. De hecho, ya ha conseguido batir su propio récord de permanencia, y es que la primera vez que estuvo en el concurso terminó abandonando a las dos semanas, un tiempo que ya ha conseguido superar esta vez.

"Espero que ya no se me eche más en cara eso", ha asegurado ella mostrando lo feliz que estaba por estar superando este reto. De hecho, tanta era su alegría que no ha dudado en realizar un gran baila que parece haber conquistado a todos, entre ellos a Joaquín Prat, que no ha dudado en aplaudir la actitud que está teniendo la colaboradora en la isla en esta ocasión.

Durante el repaso de la gala que realizan en 'El Programa de Ana Rosa', el presentador ha asegurado que le está encantando cómo está concursando Anabel Pantoja. "Brava, sin complejos, yo meneo el trasero, yo muevo mis carnes, yo lo celebro y me la trae al pairo, así es como tiene que ser", ha reconocido explicando que le parece maravilloso ver cómo la prima de Kiko Rivera no tiene ningún complejo sobre su cuerpo y lo le importa nada presumir de curvas. "Mueve el culo de maravilla", ha admitido.

Lo cierto es que Anabel Pantoja parece una persona completamente distinta a la que concursó en ediciones anteriores, como ha reconocido Bibiana Fernández. "Yo estuve en esa ocasión con ella y ahora es alguien muy diferente, parece otra persona", ha indicado alabando el buen concurso que está haciendo. La colaboradora ya aseguró que daría lo mejor de sí misma por sus padres, que se encuentran delicados de salud. Además, la buena relación que ha conseguido entablar con Yulen Pereira podría estar ayudando a que su estancia allí sea mucho más amena.

