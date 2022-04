Anabel Pantoja y Yulen Pereira podrían ser la primera pareja de 'Supervivientes 2022'. Su buena sintonía aumenta cada día que pasan juntos en Honduras y sus compañeros en la isla comentan su posible romance. Kiko Matamoros y Anuar Beno bromean con una posible boda ante el espadista y éste se defiende asegurando que son solo amigos. "Sois unos pesados... Parece que no se pueda coger cariño aquí a una persona" aseguraba Yulen pero, cuando está a solas con la sobrina de Isabel Pantoja, el 'feeling' es evidente y le ha dejado claro qué le importa cuando ella le ha reclamado su atención. "Sabes que me importas más que nadie", fueron las palabras de Yulen. Después, Anabel le ha intentado enseñar a bailar sevillanas y él ha dicho que irá a Sevilla siempre y cuando ella no se ríe de él por su manera de bailar. ¿Romance a la vista? Repasamos los nominados y expulsados de 'Supervivientes 2022'.

Jorge Javier Vázquez ha querido conocer la opinión de Isa Pantoja, defensora de su prima, sobre el acercamiento entre Anabel y Yulen. "Tú conoces a tu prima y creo que yo también un poco y está chocha, chocha con Julén", aseguraba el presentador. "A ver yo lo que veo es que tienen una complicidad increíble, que se han llevado bien desde el primer momento y que allí hacen pactos y alianzas muy importantes", afirmaba y Jorge Javier le preguntaba por el gesto de sorpresa que ha hecho cuando el espadista ha cogido a su prima por la cara y la ha metido en el agua. "Si pero ¿sabes por qué? Porque también pienso en Omar, que puede estar viendo esas imágenes aunque no esté con Anabel esto le puede doler y es normal que al final tenga sentimientos con ella". Así fue historia de amor de Anabel Pantoja y Omar Sánchez.

Isa no sabría decir si a Anabel le gusta Yulen. "No lo sé, no lo sé. Puede ser su prototipo eso es verdad pero no sé. Lo de reclamar su atención es muy de Anabel pero no sé si es porque le gusta o simplemente porque lo reclama como amigo" pero Jorge Javier no estaba de acuerdo y afirmaba que, para amiga, se podía haber cogido a Ana Luque. "A tu hijo le

va el mambo", le decía el presentador a la madre de Yulen mientras ella aseguraba que entre su hijo y Anabel "solo es una amistad". ¿Estamos ante la primera pareja de 'Supervivientes 2022'?

