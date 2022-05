Kiko Hernández ha dado por inaugurada la temporada de piscina y barbacoa en su impresionante nueva casa ubicada en la Urbanización Valdelagua, donde viven otros personajes tan ilustres como las hermana Cruz o su gran amiga Rocío Carrasco. El colaborador de 'Sálvame' se mudaba hace tan solo unos meses a esta nueva vivienda que enseñaba en EXCLUSIVA a DIEZ MINUTOS. Una impresionante propiedad que cuenta con 700 m2 de vivienda y más de 3.000 m2 de parcela y cuyo valor en el mercado actual es de 2,5 millones de euros.

El acogedor hogar de Kiko Hernández tiene siete habitaciones y siete baños, piscina cubierta, un espectacular jardín y, sobre todo, le permite hacer vida en una sola planta ya que se mudó a esta propiedad para no tener que subir escaleras algo que, debido a su artritis psoriásica, le causaba mucho dolor. "Ahora vivimos en una planta, antes teníamos una casa muy grande con varias plantas y tenía tantos dolores con la artritis que no podía subir y bajar…. Y pensaba, con 45 años así, cuando tenga 60… Ahora en la planta principal tengo todo: salón, cocina, baños, la habitación de las niñas, la mía, la de servicio… Es una maravilla", nos confesaba nada más mudarse a su nuevo hogar.

Ahora, aprovechando que el buen tiempo por fin ha llegado a Madrid, han inaugurado junto a sus amigos la temporada de piscina y barbacoa. No sabemos si se trata de su propia vivienda o de alguna de sus vecinos colindantes. Pero desde luego parece que el colaborador de televisión está dispuesto a aprovechar al máximo esta zona al aire libre, repleta de palmeras y con una amplia piscina que seguro que tanto Jimena como Abril, de cinco años, disfrutan durante la época estival junto a sus amigos y su padre.

