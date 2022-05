El look de Chanel ha dividido España. ¿A qué parte de España perteneces? ¿A la que le gusta el modelo que Chanel lucirá en la final de Eurovisión 2022 o a la que afirma que ese look no le representa nada? El pasado 5 de mayo, la representante de España en la 66 edición del Festival de la Canción de Eurovisión pisaba por primera vez el escenario del Pala Alpitour de Turín para su primer ensayo. Lo hacía luciendo un diseño de Palomo Spain que ha dividido al país entre los que alaban la creación y los que la 'odian'. Se trata de un mono negro de inspiración goyesca, creado por el jurado de 'Maestros de la Costura', con más de 50.000 cristales de Swarovski incrustados, imitando brillantes y rubíes, cosidos a mano.

Tal y como nos cuenta en vídeo, para Palomo Spain este encargo ha sido "un regalo, un honor y un hito para mi carrera. Es un look casi inspirado en la portada de una feria con cristiales swarovksi que brillan como bombillas".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Te desvelamos cómo es el vestido de @ChanelTerrero, diseñado por Palomo Spain, en #Eurovision 🤩



¡Se han cosido a mano 50 mil cristales de swarovski, uno a uno!



✍ @munoz_rafahttps://t.co/WVkts7fv3Y pic.twitter.com/gzeBjggcAN — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 5, 2022

En Twitter se leían comentarios muy críticos con el diseño, sobre todo de movimientos antitaurinos. "No creo que un vestido que hace apología al maltrato animal sea la mejor opción" o "Estereotipos al poder, esperemos que los bailarines no vayan disfrazados de toros". Pero el diseñador jienense se ha defendido de estas críticas y afirma que su creación "parece más una chaqueta goyesca que una de torero pero como no entendemos la historia o la cultura, siempre la crítica es muy fácil".

¡Dale al play y descubre lo que nos ha contado!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io