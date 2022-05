Lola Índigo se convertía en la invitada estrella de 'El Hormiguero' este martes 10 de mayo, y eran muchas fans las que esperaban con ansia la aparición de la cantante. Bailarina, cantante... Lola Índigo es una mujer muy polifacética y ahora se ha atrevido a dar un paso más en su carrera. La ex concursante de 'Fama' ha ido al programa para presentar su nueva serie documental ‘La Niña’, que se estrena en Prime Video el 13 de mayo. En ese trabajo la joven muestra las distintas etapas por las que ha tenido que pasar para llegar a donde está hoy.

Ha sido una noche llena de emociones, tanto es así que la artista no ha podedo evitar derrumbarse al hablar de este nuevo proyecto. Minutos antes y algo que tiene mucho que ver con el documental, Lola Índigo hablaba sin tapujos con Pablo Motos sobre los graves problemas de alimentación que tuvo. La artista los sufrió hace unos años durante sus inicios en el baile cuando le dijeron que si quería triunfar tendría que estar muy delgada.

Antena 3

"Yo nunca me había atrevido a venirme a vivir a Madrid. Antes de irme a China yo había estado dando mis clasecitas y demás pero no me atrevía porque los castings a los que había venido más de una vez me habían tirado por mi físico. Sentía que no me iban a coger y no me iba a salir el curro. Entonces yo me quedé en mi zona de confort. En china me dijeron que si quería seguir trabajando tienes que estar delgada como un palillo y yo me lo creí", se sinceraba dejando al presentador atónito.

"Dejé de comer y tuve anorexia. Yo me di cuenta que estaba enferma cuando pesaba cada cosa y me mataba de hambre. Estaba débil y no controlaba tanto mi movimiento. Me mareaba mucho", continuaba la artista. Contando su historia, la joven pretende ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo que tuvo que pasar ella, y que aún sigue en guardia. "Hay que estar siempre en alerta porque la persona que alguna vez ha sufrido esto tiene que estar alerta toda la vida".

