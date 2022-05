Kiko Matamoros preocupa por su estado de salud en 'Supervivientes'

Parece que Kiko Matamoros está más concienciado del lugar en el que se encuentra y cada vez más se está convirtiendo en un superviviente de los pies a la cabeza. Aunque ya está más animado y se atreve a hacer más cosas en la isla, no quita de que el colaborador tenga algún que otro tropiezo, ¡Y nunca mejor dicho! El colaborador de 'Sálvame' ha sufrido una caída mientras recogía leña con sus compañeros.

Mientras portaba uno de los grandes troncos, Kiko se tropezaba asustando mucho a sus compañeros, en concreto a Anabel Pantoja y a Tania. La sobrina de Isabel Pantoja ha ido a ayudar a su compañero y segundos después, Kiko se tropezaba con el tronco y caía al suelo echándole las culpas a Anabel. "¡Cuidado, cuidado, Kiko!", gritaba Tania desde el otro lado. "¡Ay, Kiko!", gritaba la sevillana asustada.

Telecinco

Un poco confundido por lo que había pasado, el colaborador le echaba la culpa a su compañera de concurso y a la vez de 'Sálvame'. Kiko Matamoros ha pensado que Anabel Pantoja le había "empujado sin querer" cogiendo el tronco, pero más allá que eso. El padre de Laura Matamoros perdía el equilibrio él solo con semejante tronco.

"Estoy bien", respondía el superviviente tranquilizando a sus compañeras de concurso. Tania lo ayudaba a levantarse con bastante dificulta, pero simplemente se ha quedado en un susto y en unas pequeñas rozaduras en las manos que en dos días están más que curadas.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io